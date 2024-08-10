Самые загруженные станции метро назвали в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Большой пассажирский поток фиксируют в 2024 году на станции «Площадь Маркса». На этой станции стало на 3,9% больше людей. Только за полгода она приняла 7,77 млн пассажиров.
Второй по популярности стала «Площадь Ленина», где пассажирский поток перешел за отметку 5 млн человек. Это на 2,3% больше, если сравнивать с 2023 годом, пишет РБК Новосибирск.
Интересно, что в прошлом году в лидерах по увеличению пассажиропотока была станция «Октябрьская», «Пл. Гарина-Михайловского» и «Пл. Ленина».
Ранее мы узнали зарплаты сотрудников Новосибирского метро. Они получают 67 тысяч рублей, уступая Москве и Санкт-Петербурге.