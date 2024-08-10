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Updated Сегодня, 11:53

Метро перевозит много пассажиров

Самые загруженные станции метро назвали в Новосибирске

10 августа 2024, 11:51
Фото: atas.info
Метро перевозит много пассажиров
Какая станция метрополитена стала самой загруженной, проинформировали в департаменте транспорта мэрии Новосибирска.

Большой пассажирский поток фиксируют в 2024 году на станции «Площадь Маркса». На этой станции стало на 3,9% больше людей. Только за полгода она приняла 7,77 млн пассажиров.

Второй по популярности стала «Площадь Ленина», где пассажирский поток перешел за отметку 5 млн человек. Это на 2,3% больше, если сравнивать с 2023 годом, пишет РБК Новосибирск.

Интересно, что в прошлом году в лидерах по увеличению пассажиропотока была станция «Октябрьская», «Пл. Гарина-Михайловского» и «Пл. Ленина».

Ранее мы узнали зарплаты сотрудников Новосибирского метро. Они получают 67 тысяч рублей, уступая Москве и Санкт-Петербурге.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Метро#Новосибирское метро#Пассажиры
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