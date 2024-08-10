Шесть человек разбились в жутком ДТП под Новосибирском

От удара мгновенно погибла 64-летняя пассажирка отечественного авто. Водителя срочно госпитализировали. Спустя несколько часов стало известно, что в больнице умер пассажир KIA, это был 73-летний мужчина. Еще травмы получили 10-летняя девочка и два взрослых пассажира kia.