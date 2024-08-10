Шесть человек разбились в жутком ДТП под Новосибирском

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Инцидент произошел вечером 9 августа. По дороге Карасук-Баган-Купино ехал автомобиль KIA. Водитель решил выехать на встречку и столкнулся с машиной ВАЗ-2121.
От удара мгновенно погибла 64-летняя пассажирка отечественного авто. Водителя срочно госпитализировали. Спустя несколько часов стало известно, что в больнице умер пассажир KIA, это был 73-летний мужчина. Еще травмы получили 10-летняя девочка и два взрослых пассажира kia.
Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося. Идет проверка.
Это не единственное страшное ДТП, случившееся с новосибирцами. Недавно на омской трассе разбились пенсионеры.