atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Что поручил Мишустин

Стало известно, что изменится после приезда Мишустина в Новосибирск

10 августа 2024, 08:12
Фото: kremlin.ru
Что поручил Мишустин
После двухдневного визита Михаила Мишустина в Новосибирск, стало известно, что изменится в столице Сибири.

Премьер-министр страны прилетал в Новосибирск 23 и 24 июля. Он посетил аэропорт Толмачево, где проверил его реконструкцию, а также Академгородок, где находится научный центр.

Спустя время, правительство России опубликовало список указаний для новосибирских властей. Среди поручений есть скорейшее завершение строительства первого этапа Восточного обхода, который должен быть готов к 2025 году. Для этого будет предложено финансирование, чтобы увеличить темпы.

Еще одним поручением стало начало реконструкции дороги «Чуйский тракт». Эта магистраль ведет к Республике Алтай.

Михаил Мишустин покинул Новосибирск — что он успел сделать за 2 дня
Узнать подробнее
Читайте также:
Условия для талантливых детей в СУНЦ НГУ оценил премьер-министр МишустинПоявилось видео приезда премьер-министра Мишустина в новосибирский АкадемгородокМишустин уехал, ямы остались: 28 млн потратят на ремонт дорог в Академгородке
#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Михаил Мишустин#Академгородок#Восточный обход#Поручение#Чуйский тракт#Визит Мишустина в Новосибирск
Подпишитесь
Стало известно, какие выплаты могут получить родители к 1 сентября 2024
Вчера, 07:14
Два новых отеля для туристов появятся в Новосибирской области
Вчера, 12:51
Степень износа городского транспорта оценили в Новосибирске
Вчера, 12:15
Самолет S7 вынужден был прервать взлет в Новосибирске
Вчера, 11:49
Модель из Новосибирска показала видео с кастинга на роль девушки Бонда
Вчера, 11:03
Подсолнухи высотой четыре метра вырастила новосибирская дачница
7 августа, 09:47