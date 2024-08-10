Стало известно, что изменится после приезда Мишустина в Новосибирск

Спустя время, правительство России опубликовало список указаний для новосибирских властей. Среди поручений есть скорейшее завершение строительства первого этапа Восточного обхода, который должен быть готов к 2025 году. Для этого будет предложено финансирование, чтобы увеличить темпы.