Стало известно, что изменится после приезда Мишустина в Новосибирск

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
Премьер-министр страны прилетал в Новосибирск 23 и 24 июля. Он посетил аэропорт Толмачево, где проверил его реконструкцию, а также Академгородок, где находится научный центр.
Спустя время, правительство России опубликовало список указаний для новосибирских властей. Среди поручений есть скорейшее завершение строительства первого этапа Восточного обхода, который должен быть готов к 2025 году. Для этого будет предложено финансирование, чтобы увеличить темпы.
Еще одним поручением стало начало реконструкции дороги «Чуйский тракт». Эта магистраль ведет к Республике Алтай.