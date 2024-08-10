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Взятки были крупными

Взятки стали давать в два раза чаще в Новосибирске — называем размер самой большой

10 августа 2024, 03:21
Фото: 1MI
Взятки были крупными

Взятки стали давать в два раза чаще в Новосибирской области

Размер самой большой взятки, которую получали в Новосибирской области, назвали в прокуратуре.

В период с января по июнь 2024 года число взяток увеличилось в несколько раз. Если в прошлом году их насчитывали 53, то в текущем — 115.

Размер взяток начинается от 11 тысяч и заканчивается почти 100 млн рублей. Получать взятки тоже стали чаще — на 80% (насчитывается 72 инцидента).

Самой крупной взяткой была внушительная сумма — 96 млн рублей. Ее получило должностное лицо, чтобы «помогать» одному бизнесмену, пишет РБК Новосибирск.

В получении крупной взятки подозревают экс-борца с коррупцией. Предполагается, что ему передали 71 млн рублей.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Деньги#Взятка
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