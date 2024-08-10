Взятки стали давать в два раза чаще в Новосибирске — называем размер самой большой

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
В период с января по июнь 2024 года число взяток увеличилось в несколько раз. Если в прошлом году их насчитывали 53, то в текущем — 115.
Размер взяток начинается от 11 тысяч и заканчивается почти 100 млн рублей. Получать взятки тоже стали чаще — на 80% (насчитывается 72 инцидента).
Самой крупной взяткой была внушительная сумма — 96 млн рублей. Ее получило должностное лицо, чтобы «помогать» одному бизнесмену, пишет РБК Новосибирск.
В получении крупной взятки подозревают экс-борца с коррупцией. Предполагается, что ему передали 71 млн рублей.