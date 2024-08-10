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Published Сегодня, 04:48

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Updated Сегодня, 04:50

Сколько стоят яйца

Яйца стали меньше производить в Новосибирской области

10 августа 2024, 04:48
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Сколько стоят яйца
Производство яиц заметно сократилось в 2024 году, сообщает Новосибирскстат.

Куриные яйца стали меньше выпускать. В период с января по май 2024 года было произведено 391,8 млн штук яиц. Данный показатель меньше на 17%, чем в прошлом году.

В мае птицефабрики выпустили 74,5 млн яиц, что на 20% меньше, чем за аналогичный месяц, но уже 2023 года.

В начале года новосибирцы столкнулись с дефицитом яиц на прилавках магазинов. Цены стремительно поднимались — десяток яиц мог стоить 200 рублей и больше. Однако сейчас с этим проблем нет. Да и яйца стали дешевле на 10%.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Производство#Яйца#Икра куриная — что происходит с яйцами в 2024 году
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