Яйца стали меньше производить в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
Куриные яйца стали меньше выпускать. В период с января по май 2024 года было произведено 391,8 млн штук яиц. Данный показатель меньше на 17%, чем в прошлом году.
В мае птицефабрики выпустили 74,5 млн яиц, что на 20% меньше, чем за аналогичный месяц, но уже 2023 года.
В начале года новосибирцы столкнулись с дефицитом яиц на прилавках магазинов. Цены стремительно поднимались — десяток яиц мог стоить 200 рублей и больше. Однако сейчас с этим проблем нет. Да и яйца стали дешевле на 10%.