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Бардовский фестиваль отменили в Новосибирске

Бардовский фестиваль отменили в Новосибирске

11 августа 2024, 03:17
Фото: 1MI
В Новосибирске из-за погодных условий отменен фестиваль авторской песни, следует из сообщения мэрии.

Власти Новосибирска решили отменить фестиваль бардовской песни, который должен был состояться в воскресенье, 11 августа. Любители песен под гитару не выступят из-за плохого прогноза погоды.

Концерт под открытым небом должен был состояться на территории парка «У моря Обского». Предполагалось, что концерт-встреча должна была начаться в 16 часов.

Синоптики Западно-Сибирского УГМС в уточненном прогнозе погоды на день сообщили, что в городе и окрестностях ожидаются небольшие дожди, но с сильным ветром.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Парк#Прогноз погоды#Бардовская песня#У моря Обского#Авторская песня
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