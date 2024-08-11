Бардовский фестиваль отменили в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Власти Новосибирска решили отменить фестиваль бардовской песни, который должен был состояться в воскресенье, 11 августа. Любители песен под гитару не выступят из-за плохого прогноза погоды.
Концерт под открытым небом должен был состояться на территории парка «У моря Обского». Предполагалось, что концерт-встреча должна была начаться в 16 часов.
Синоптики Западно-Сибирского УГМС в уточненном прогнозе погоды на день сообщили, что в городе и окрестностях ожидаются небольшие дожди, но с сильным ветром.