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Человек с собакой заставил мигранта убрать за собой в Новосибирске

Человек с собакой заставил мигранта убрать за собой в Новосибирске

11 августа 2024, 09:35
Фото: 1MI
В Новосибирске в окрестностях Хилокского рынка намусорившего приезжего заставили привести двор в порядок.

В Новосибирске прогуливающийся с собакой житель Хилокского жилмассива заставил мигранта убрать за собой мусор. Информацию об инциденте опубликовал паблик «Хилокский жилмассив: welkome to ГЕТТО!» в ВК.

Как сообщают местные жители, незнакомый им мужчина весьма долго общался по видеосвязи, употребляя при этом водку. Для звонка на родину мигрант выбрал двор одной из пятиэтажек.

После звонка мужчина швырнул пустую бутылку за забор, не отреагировав при этом на просьбу жительницы дома не мусорить.

После этого во дворе появился молодой мужчина с собакой — после гневной тирады гость полез за забор за пустой емкостью.

Фото: соцсети
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Мигрант
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