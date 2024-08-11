Две иномарки разбились на трассе под Новосибирском

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В Искитимском районе Новосибирской области в воскресенье, 11 августа в дорожно-транспортном происшествии разбились две иномарки. Как сообщают очевидцы, авария произошла недалеко от поселка городского типа Линево.
В инциденте поучаствовала Toyota Corolla Fielder и более массивный Subaru.
В Госавтоинспекции Новосибирской области ДТП пока не прокомментировали, но по опубликованному в паблике «АСТ-54» в ВК видео видно, что несколько человек пострадало.