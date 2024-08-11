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Published Сегодня, 10:25

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Updated Сегодня, 10:27

Две иномарки разбились на трассе под Новосибирском

Две иномарки разбились на трассе под Новосибирском

11 августа 2024, 10:25
В дорожно-транспортном происшествии около Линево пострадало несколько человек.

В Искитимском районе Новосибирской области в воскресенье, 11 августа в дорожно-транспортном происшествии разбились две иномарки. Как сообщают очевидцы, авария произошла недалеко от поселка городского типа Линево.

В инциденте поучаствовала Toyota Corolla Fielder и более массивный Subaru.

В Госавтоинспекции Новосибирской области ДТП пока не прокомментировали, но по опубликованному в паблике «АСТ-54» в ВК видео видно, что несколько человек пострадало.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#ДТП#Toyota Corolla Fielder#Линево
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