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Перекроют улицу Гоголя из-за прокладки труб в Новосибирске

Перекроют улицу Гоголя из-за прокладки труб в Новосибирске

11 августа 2024, 07:13
Фото: 1MI
В Новосибирске перекроют участок улицы Гоголя из-за прокладки труб для водоснабжения и канализации.

В Дзержинском районе Новосибирска в связи с работами по прокладке труб водоснабжения и канализации с понедельника, 12 августа, будет частично перекрыто движение транспорта по улице Гоголя. Временное ограничение будет действовать на части автодороги от дома № 199 до дома № 224, сообщает пресс-центр мэрии.

Работы будет выполнять компания «БиблиоСити». По информации Atas.Info, застройщик в настоящее время возводит там жилой комплекс комфорт-класса «Авторский квартал». Работы предполагается завершить к 31 октября.

Водителям предложено при объезде этого участка следить за информацией, размещенной на дорожных указателях.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Водоснабжение#Дзержинский район#Канализация#Улица Гоголя
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