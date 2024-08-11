Перекроют улицу Гоголя из-за прокладки труб в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска в связи с работами по прокладке труб водоснабжения и канализации с понедельника, 12 августа, будет частично перекрыто движение транспорта по улице Гоголя. Временное ограничение будет действовать на части автодороги от дома № 199 до дома № 224, сообщает пресс-центр мэрии.