Прокуратура заинтересовалась отменой рейса из Самары в Новосибирск

Приволжская транспортная прокуратура приступила к проверке соблюдения прав пассажиров отмененного в субботу, 10 августа рейса из Самары в Новосибирск. 77 пассажирам после отмены полета предложили перерегистрироваться на другой рейс, который по расписанию должен был вылететь только в 23.20 по местному времени.