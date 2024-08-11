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Published Сегодня, 03:57

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Updated Сегодня, 04:03

Прокуратура заинтересовалась отменой рейса из Самары в Новосибирск

Прокуратура заинтересовалась отменой рейса из Самары в Новосибирск

11 августа 2024, 03:57
Фото: atas.info
Сотрудники прокуратуры проверят соблюдение прав пассажиров в связи с отменой субботнего рейса авиакомпании S7 из Самары в Новосибирск, следует из сообщения Куйбышевского надзорного ведомства.

Приволжская транспортная прокуратура приступила к проверке соблюдения прав пассажиров отмененного в субботу, 10 августа рейса из Самары в Новосибирск. 77 пассажирам после отмены полета предложили перерегистрироваться на другой рейс, который по расписанию должен был вылететь только в 23.20 по местному времени.

В надзорном ведомстве сообщили, что рейс № SBI-5032 отменили по техническим причинам.

Фото: аэропорт Толмачево

Из сообщения на сайте аэропорта Толмачево следует, что следующий рейс из Самары № 5034, на который пересадили пассажиров предыдущего, прибыл в Новосибирск в воскресенье в 5.20, хотя по расписанию его посадка ожидалась в 7.08.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Аэропорт Толмачево#Самара#Права пассажиров
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