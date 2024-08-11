Прокуратура заинтересовалась отменой рейса из Самары в Новосибирск

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Published Сегодня, 03:57
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Приволжская транспортная прокуратура приступила к проверке соблюдения прав пассажиров отмененного в субботу, 10 августа рейса из Самары в Новосибирск. 77 пассажирам после отмены полета предложили перерегистрироваться на другой рейс, который по расписанию должен был вылететь только в 23.20 по местному времени.
В надзорном ведомстве сообщили, что рейс № SBI-5032 отменили по техническим причинам.
Из сообщения на сайте аэропорта Толмачево следует, что следующий рейс из Самары № 5034, на который пересадили пассажиров предыдущего, прибыл в Новосибирск в воскресенье в 5.20, хотя по расписанию его посадка ожидалась в 7.08.