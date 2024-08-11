В Госавтоинспекции сообщили подробности ДТП у Линево

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Два человека пострадали в произошедшем под Новосибирском дорожно-транспортном происшествии. ДТП случилось днем в воскресенье, 11 августа недалеко от поселка городского типа Линево.
Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», на Чуйском тракте водитель Subaru Forester вылетел на встречную полосу. Там он врезался в ехавшую во встречном направлении Toyota Corolla Fielder.
После ДТП родившийся в 1961 году шофер Subaru и пассажирка встречной машины, женщина 1986 года рождения были доставлены в больницу. О степени тяжести их травм пока не сообщается.