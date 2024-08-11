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В Госавтоинспекции сообщили подробности ДТП у Линево

В Госавтоинспекции сообщили подробности ДТП у Линево

11 августа 2024, 11:29
Фото: 1MI
На трассе под Новосибирском в ДТП пострадали два человека, они доставлены в больницу.

Два человека пострадали в произошедшем под Новосибирском дорожно-транспортном происшествии. ДТП случилось днем в воскресенье, 11 августа недалеко от поселка городского типа Линево.

Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», на Чуйском тракте водитель Subaru Forester вылетел на встречную полосу. Там он врезался в ехавшую во встречном направлении Toyota Corolla Fielder.

После ДТП родившийся в 1961 году шофер Subaru и пассажирка встречной машины, женщина 1986 года рождения были доставлены в больницу. О степени тяжести их травм пока не сообщается.

Две иномарки разбились на трассе под Новосибирском
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Toyota Corolla Fielder#Чуйской тракт
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