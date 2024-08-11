Водитель Mazda Demio снес ларек в Волочаевском жилмассиве в Новосибирске

В Новосибирске водитель автомобиля Mazda Demio в ночь на воскресенье, 11 августа, снес киоск «Газеты и журналы» на улице Волочаевской. Утром в воскресенье, 11 августа работникам пришлось искать уцелевший товар буквально в развалинах.