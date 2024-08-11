Водитель Mazda Demio снес ларек в Волочаевском жилмассиве в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:50
В Новосибирске водитель автомобиля Mazda Demio в ночь на воскресенье, 11 августа, снес киоск «Газеты и журналы» на улице Волочаевской. Утром в воскресенье, 11 августа работникам пришлось искать уцелевший товар буквально в развалинах.
Судя по фото, опубликованному телеграм-каналом «АСТ-54 Black», водитель иномарки на большой скорости въехал на остановку общественного транспорта.
В пресс-службе областного управления полиции пока происшествие не прокомментировали, информация о пострадавших сейчас уточняется.