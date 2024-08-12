100 млн рублей выиграла в лотерею многодетная мать из Новосибирска

Posted Сегодня, 01:38
Published Сегодня, 01:38
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Updated Сегодня, 01:40
Женщина купила лотерейный билет, после чего узнала, что стала миллионершей. Ей на телефон пришло сообщение, в котором говорилось об выигрыше в 100 млн рублей.
Сначала сибирячка не поверила своим глазам, но ей позвонили организаторы. Чтобы получить свой выигрыш, 39-летней матери троих детей необходимо подождать три месяца. Однако есть и проблема. Любые выигранные деньги возлагаются налогом, а на такую сумму он весьма приличный. Примерный размер выплаты — 14 млн рублей, если рассчитать онлайн в открытых источниках.
Саама женщина намерена после купить дом, пишет Сиб.фм. Оставшиеся деньги она вложит в свое дело, но идею бизнеса она жительница столицы Сибири не раскрыла.
Такие крупные выигрыши — большая редкость для региона. В основном, люди становятся обладателями миллиона рублей.