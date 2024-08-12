atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:38

Published Сегодня, 01:38

Modified Сегодня, 01:40

Updated Сегодня, 01:40

Теперь женщина стала богачкой

100 млн рублей выиграла в лотерею многодетная мать из Новосибирска

12 августа 2024, 01:38
Фото: Изображение Midjourney
Теперь женщина стала богачкой
Жительница из Новосибирска стала миллионершей после выигранной лотереи, рассказала сама сибирячка.

Женщина купила лотерейный билет, после чего узнала, что стала миллионершей. Ей на телефон пришло сообщение, в котором говорилось об выигрыше в 100 млн рублей.

Сначала сибирячка не поверила своим глазам, но ей позвонили организаторы. Чтобы получить свой выигрыш, 39-летней матери троих детей необходимо подождать три месяца. Однако есть и проблема. Любые выигранные деньги возлагаются налогом, а на такую сумму он весьма приличный. Примерный размер выплаты — 14 млн рублей, если рассчитать онлайн в открытых источниках.

Саама женщина намерена после купить дом, пишет Сиб.фм. Оставшиеся деньги она вложит в свое дело, но идею бизнеса она жительница столицы Сибири не раскрыла.

Такие крупные выигрыши — большая редкость для региона. В основном, люди становятся обладателями миллиона рублей.

Книгу с автографом Жириновского продают в Новосибирске за миллион рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
1,5 млн рублей выиграл и не забрал счастливчик из Новосибирской областиМиллион в лотерею выиграла счастливая жительница Новосибирска5 миллионов рублей выиграл в лотерею житель Новосибирской области
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Деньги#Лотерея#Выигрыш
Подпишитесь
Мигрант домогался школьницы в Новосибирске — вмешался Бастрыкин
Сегодня, 01:58
Мэра Новосибирска обязали уволить директора МУП «САХ» за нарушения закона
Сегодня, 01:52
Перекроют улицу Гоголя из-за прокладки труб в Новосибирске
Вчера, 07:13
Скандальный застройщик «Ёлка» исключен из ассоциации строителей Новосибирской области
Вчера, 05:57
Прокуратура заинтересовалась отменой рейса из Самары в Новосибирск
Вчера, 03:57