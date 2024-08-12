100 млн рублей выиграла в лотерею многодетная мать из Новосибирска

Сначала сибирячка не поверила своим глазам, но ей позвонили организаторы. Чтобы получить свой выигрыш, 39-летней матери троих детей необходимо подождать три месяца. Однако есть и проблема. Любые выигранные деньги возлагаются налогом, а на такую сумму он весьма приличный. Примерный размер выплаты — 14 млн рублей, если рассчитать онлайн в открытых источниках.