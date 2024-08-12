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Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Автоэксперт рассказал, будет ли работать закон об опасном вождении

Автоэксперт рассказал, будет ли работать закон об опасном вождении

12 августа 2024, 10:06
Фото: 1MI
В Госдуме планируют рассмотреть законопроект об ужесточении наказания за опасное вождение.

Новые меры могут вступить в силу уже в 2025 году.

Теперь под это понятие подпадают:

* Неуступка дороги автомобилю, имеющему преимущественное право движения.

* Перестроение при интенсивном движении, когда все полосы заняты.

* Несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала.

* Резкое торможение без необходимости.

* Препятствование обгону.

За первый случай опасного вождения штраф составит от 3 000 до 5 000 рублей, а за повторный грозит лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Автоэксперт и блогер Антон Воротников рассказал, будет ли действенна данная мера и как отследить нарушителей, в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей.

«В любом случае если человек будет знать, что за это ему придется заплатить штраф, он будет ограничивать какие-то маневры. Но я не представляю, как можно будет на ходу доказать, что был факт опасного вождения», — указал специалист.

Воротников не исключил, что из-за этого будет много судов, люди будут запариваться и искать, как выйти из данной ситуации «чистенькими». На это, по его словам, нужно немало времени.

«Нужно отслеживать, как человек ехал, когда и куда перестроился, был ли включен поворотник. Можно опасно ездить и со включенным поворотником. Включаешь поворотник и поехал, как захочется», — уточнил эксперт.

По его мнению, будет немало проблем с доказательствами в судах и тысячи разбирательств и спорных ситуаций.

«Нужна четкая видеофиксация, нужны камеры, какой ракурс, какая машина, чтобы было понятно, кто за рулем. То, что вводят — это хорошо, это может оградить людей от непродуманных маневров, но опасное вождение иногда может быть замечено у людей, которые только учатся водить. Человек получил права и перестроился без поворотника, перестроился, не посмотрев в зеркала. Это ведь тоже опасное вождение», — заключил автоэксперт.
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