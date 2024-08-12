Автомобили из Китая: качество, доступность и инновации

Первое, что бросается в глаза при обсуждении китайских автомобилей, это их качество. Ещё десять лет назад можно было услышать много критики в адрес автопроизводителей из КНР. Но времена меняются, и сегодня машины из Китая могут похвастаться высоким уровнем сборки и использованием качественных материалов.