Детский YouTube заблокирован: где теперь смотреть мультфильмы?

Если смотреть детский контент без рекламы, можно воспользоваться сервисами: Okko, Ivi, Kion, Premier, Wink, Start. Для просмотра придется купить подписку на каждый из этих сервисов. В среднем, она стоит от 99 до 250 рублей за базовый тариф на каждый месяц. Или же можно оформить подписку «Яндекс плюс детям», стоимость которой составляет 400 рублей каждый месяц, передают «Новые Известия».