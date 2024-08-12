Детский YouTube заблокирован: где теперь смотреть мультфильмы?

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Россиянам приходится искать альтернативные варианты поиска просмотра мультфильмов. Так, на Rutube можно посмотреть бесплатно как советские, так и диснеевские и российские мульты. Однако на платформе есть и много контента, который не подходит для детей.
Если смотреть детский контент без рекламы, можно воспользоваться сервисами: Okko, Ivi, Kion, Premier, Wink, Start. Для просмотра придется купить подписку на каждый из этих сервисов. В среднем, она стоит от 99 до 250 рублей за базовый тариф на каждый месяц. Или же можно оформить подписку «Яндекс плюс детям», стоимость которой составляет 400 рублей каждый месяц, передают «Новые Известия».
Отметим, что у пользователей из РФ начали возникать проблемы с YouTube: видео грузили слишком медленно, в плохом качестве, а иногда не прогружались и вообще. Иногда помогал ВПН. Многие пользователи теперь привыкают к мысли, что платформа вскоре перестанет работать.