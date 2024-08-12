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Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Где смотреть мультики

Детский YouTube заблокирован: где теперь смотреть мультфильмы?

12 августа 2024, 10:22
Фото: 1MI
Где смотреть мультики

Где смотреть мультфильмы посли блокировки YouTube, рассказали новосибирцам

Дети остались без возможности смотреть мультики из-за блокировки YouTube, но все же есть несколько сервисов, где можно найти фильмы, как бесплатные, так и платные.

Россиянам приходится искать альтернативные варианты поиска просмотра мультфильмов. Так, на Rutube можно посмотреть бесплатно как советские, так и диснеевские и российские мульты. Однако на платформе есть и много контента, который не подходит для детей.

Если смотреть детский контент без рекламы, можно воспользоваться сервисами: Okko, Ivi, Kion, Premier, Wink, Start. Для просмотра придется купить подписку на каждый из этих сервисов. В среднем, она стоит от 99 до 250 рублей за базовый тариф на каждый месяц. Или же можно оформить подписку «Яндекс плюс детям», стоимость которой составляет 400 рублей каждый месяц, передают «Новые Известия».

Отметим, что у пользователей из РФ начали возникать проблемы с YouTube: видео грузили слишком медленно, в плохом качестве, а иногда не прогружались и вообще. Иногда помогал ВПН. Многие пользователи теперь привыкают к мысли, что платформа вскоре перестанет работать.

С массовым сбоем Youtube столкнулись жители России
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#YouTube#Мультфильм
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