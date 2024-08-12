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Директора «Центра водных видов спорта» оставили под стражей в Новосибирске

Директора «Центра водных видов спорта» оставили под стражей в Новосибирске

12 августа 2024, 07:45
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Директор школы олимпийского резерва «Центр водных видов спорта» Дмитрий Олеников останется под стражей до 2 октября, такое решение принял Областной суд, рассмотрев апелляцию его адвоката.

Дмитрия Оленикова обвиняют в растрате бюджетных средств и получении взяток. По ч. 4 ст. 160 УК РФ директору грозит до 10 лет лишения свободы, по ч. 6 ст. 290 УК РФ — до 15 лет. Олейникова заключили под стражу 4 апреля.

По версии следствия, Олеников с 2020-го по 2022 год арендовал бассейн в Центральном районе для плавания детей, но по факту юные спортсмены там не занимались. Всего за аренду было перечислено почти 6,4 млн бюджетных рублей. Сам Олеников получил от владельца бассейна 1,4 млн рублей в качестве взяток.

Директор «Центра водных видов спорта» будет в СИЗО до лета из-за пустого бассейна
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Ранее в Новосибирске начали судить бывшего замначальника полиции. Предполагается, что он брал взятки за покровительство незаконного игорного бизнеса, всего набежало 2 млн рублей.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Музей
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