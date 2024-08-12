Директора «Центра водных видов спорта» оставили под стражей в Новосибирске

По версии следствия, Олеников с 2020-го по 2022 год арендовал бассейн в Центральном районе для плавания детей, но по факту юные спортсмены там не занимались. Всего за аренду было перечислено почти 6,4 млн бюджетных рублей. Сам Олеников получил от владельца бассейна 1,4 млн рублей в качестве взяток.