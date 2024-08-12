Дождь и холод ждет школьников в День знаний 2 сентября в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В 2024 году школьная линейка выпадает не на 1 сентября, так как это выходной день — воскресенье. Было принято решение перенести ее на 2 число, в понедельник. В День знаний сервисы погоды предсказывают разные прогнозы.
Сайт ru-meteo обещает сильный дождь 1 и 2 сентября. Причем солнце не выйдет ни на минуту, чтобы порадовать школьников.
А вот сайт world-weather обещает ясную погоду 1 сентября, но пасмурную — 2 числа. Осадков не ожидается. Первая неделя осени будет не дождливой. Средняя температура воздуха: +19.
Дождь обещает gismeteo. Причем лить он продолжит без остановки всю первую учебную неделю. 1 и 2 сентября станет прохладно: до +18 днем.
Отсутствие дождя пророчит «Яндекс. Погода». Причем только 1 и 2 сентября. Остальные дни будут пасмурными. В это время сильно похолодает до +10. Детям на линейку точно нужно идти в куртке.
Учебный год стремительно приближается, а родители собирают детей в школу. Мы узнали, сколько это будет стоить в 2024 году.