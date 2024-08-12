atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Прохладно будет школьникам

Дождь и холод ждет школьников в День знаний 2 сентября в Новосибирске

12 августа 2024, 07:13
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Прохладно будет школьникам

Стал известен прогноз погоды на 1–2 сентября в Новосибирске

Появился первый прогноз погоды на 1–2 сентября в Новосибирской области: его опубликовали специальные сервисы.

В 2024 году школьная линейка выпадает не на 1 сентября, так как это выходной день — воскресенье. Было принято решение перенести ее на 2 число, в понедельник. В День знаний сервисы погоды предсказывают разные прогнозы.

Сайт ru-meteo обещает сильный дождь 1 и 2 сентября. Причем солнце не выйдет ни на минуту, чтобы порадовать школьников.

Фото: ru-meteo

А вот сайт world-weather обещает ясную погоду 1 сентября, но пасмурную — 2 числа. Осадков не ожидается. Первая неделя осени будет не дождливой. Средняя температура воздуха: +19.

Фото: world-weather

Дождь обещает gismeteo. Причем лить он продолжит без остановки всю первую учебную неделю. 1 и 2 сентября станет прохладно: до +18 днем.

Фото: gismeteo

Отсутствие дождя пророчит «Яндекс. Погода». Причем только 1 и 2 сентября. Остальные дни будут пасмурными. В это время сильно похолодает до +10. Детям на линейку точно нужно идти в куртке.

Фото: yandex.ru

Учебный год стремительно приближается, а родители собирают детей в школу. Мы узнали, сколько это будет стоить в 2024 году.

Жары не будет: опубликован прогноз погоды на осень 2024
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, какие выплаты могут получить родители к 1 сентября 2024Школьные линейки 1 сентября отменили — в чем причинаДва новых предмета появятся в новосибирских школах 1 сентября 2024
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Погода#Школьники#1 сентября#Дождь#Линейка
Подпишитесь
Подростки сбежали из лагеря в Новосибирске и не вернулись
Сегодня, 04:51
За увечья бабушки в ДТП у подъезда будут судить пенсионера в Новосибирске
Сегодня, 04:02
Что делать с шумными соседями, рассказали жителям многоквартирных домов в Госдуме
9 августа, 08:40
Ливни, град и грозы накроют Новосибирскую область в выходные
9 августа, 10:05
Прокуратура заинтересовалась отменой рейса из Самары в Новосибирск
Вчера, 03:57