Эксперт рассказал о признаках взлома телефона и способах его защиты

Если подозрения на взлом подтвердились, можно сбросить телефон к заводским настройкам. В случае серьёзного взлома, возможно, потребуется перепрошить номер IMEI устройства, что сложно для обычного пользователя. Также слежка может вестись через SIM-карту, и её замена может решить проблему. В большинстве случаев, проблемы вызваны попытками украсть персональные данные через мошеннические приложения.