Эксперт рассказал о признаках взлома телефона и способах его защиты

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Основным признаком является быстрое разряжение батареи, поскольку для слежки требуется постоянная работа фонового приложения. Также подозрительным может быть частое переключение Wi-Fi-сети, особенно если это происходит рядом с роутером. Об этом пишет pravda.ru.
Если подозрения на взлом подтвердились, можно сбросить телефон к заводским настройкам. В случае серьёзного взлома, возможно, потребуется перепрошить номер IMEI устройства, что сложно для обычного пользователя. Также слежка может вестись через SIM-карту, и её замена может решить проблему. В большинстве случаев, проблемы вызваны попытками украсть персональные данные через мошеннические приложения.