atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Эксперт рассказал о признаках взлома телефона и способах его защиты

12 августа 2024, 10:01
Преподаватель и эксперт по компьютерной технике Кирилл Ситнов сообщил, что определить взлом в современное время стало сложнее, однако существуют явные признаки вторжения.

Основным признаком является быстрое разряжение батареи, поскольку для слежки требуется постоянная работа фонового приложения. Также подозрительным может быть частое переключение Wi-Fi-сети, особенно если это происходит рядом с роутером. Об этом пишет pravda.ru.

Если подозрения на взлом подтвердились, можно сбросить телефон к заводским настройкам. В случае серьёзного взлома, возможно, потребуется перепрошить номер IMEI устройства, что сложно для обычного пользователя. Также слежка может вестись через SIM-карту, и её замена может решить проблему. В большинстве случаев, проблемы вызваны попытками украсть персональные данные через мошеннические приложения.

Подпишитесь
Жара вернется в Новосибирскую область уже завтра — надолго ли, рассказали синоптики
Сегодня, 08:45
Подростки сбежали из лагеря в Новосибирске и не вернулись
Сегодня, 04:51
За увечья бабушки в ДТП у подъезда будут судить пенсионера в Новосибирске
Сегодня, 04:02
Что делать с шумными соседями, рассказали жителям многоквартирных домов в Госдуме
9 августа, 08:40
Ливни, град и грозы накроют Новосибирскую область в выходные
9 августа, 10:05
Прокуратура заинтересовалась отменой рейса из Самары в Новосибирск
Вчера, 03:57