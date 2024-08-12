Консультации для жителей Новосибирской области по вывозу мусора от МУП «САХ»

Уже завтра, 13 августа эксперты проведут встречи с жителями Венгеровского, Ордынского и Убинского районов. В четверг, 15 августа, задть свои вопросы смогут жители Тогучинского районов. На следующей неделе жители Бердска, а также Чановского и Чулымского районов могут проконсультироваться во вторник, 20 августа.