atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

Консультации для жителей Новосибирской области по вывозу мусора от МУП «САХ»

Консультации для жителей Новосибирской области по вывозу мусора от МУП «САХ»

12 августа 2024, 08:42
Фото: МУП «САХ»
С 13 по 31 августа специалисты МУП «САХ» проведут выездные приемы потребителей в семи районах Новосибирской области, рассказали в пресс-службе предприятия.

Специалисты посетят Венгеровский, Ордынский, Убинский, Тогучинский, Чановский и Чулымский районы, а также Бердск. Представители регионального оператора по вывозу твердых бытовых отходов ответят на все интересующие вопросы жителей, касающиеся вывоза мусора. Такие как: заключение договоров, корректировка начислений, другие.

Фото: МУП «САХ»
Мэра Новосибирска обязали уволить директора МУП «САХ» за нарушения закона
Узнать подробнее

Уже завтра, 13 августа эксперты проведут встречи с жителями Венгеровского, Ордынского и Убинского районов. В четверг, 15 августа, задть свои вопросы смогут жители Тогучинского районов. На следующей неделе жители Бердска, а также Чановского и Чулымского районов могут проконсультироваться во вторник, 20 августа.

Прийти на приём можно будет с 10:00 до 15:00.

Читайте также:
Директора «Центра водных видов спорта» оставили под стражей в НовосибирскеНовые трамвайные вагоны приехали в Новосибирск из МинскаСамые лучшие дороги не нашли в Новосибирской области
#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#МУП САХ
Подпишитесь
Жара вернется в Новосибирскую область уже завтра — надолго ли, рассказали синоптики
Сегодня, 08:45
Подростки сбежали из лагеря в Новосибирске и не вернулись
Сегодня, 04:51
За увечья бабушки в ДТП у подъезда будут судить пенсионера в Новосибирске
Сегодня, 04:02
Что делать с шумными соседями, рассказали жителям многоквартирных домов в Госдуме
9 августа, 08:40
Ливни, град и грозы накроют Новосибирскую область в выходные
9 августа, 10:05
Прокуратура заинтересовалась отменой рейса из Самары в Новосибирск
Вчера, 03:57