Консультации для жителей Новосибирской области по вывозу мусора от МУП «САХ»

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Специалисты посетят Венгеровский, Ордынский, Убинский, Тогучинский, Чановский и Чулымский районы, а также Бердск. Представители регионального оператора по вывозу твердых бытовых отходов ответят на все интересующие вопросы жителей, касающиеся вывоза мусора. Такие как: заключение договоров, корректировка начислений, другие.
Уже завтра, 13 августа эксперты проведут встречи с жителями Венгеровского, Ордынского и Убинского районов. В четверг, 15 августа, задть свои вопросы смогут жители Тогучинского районов. На следующей неделе жители Бердска, а также Чановского и Чулымского районов могут проконсультироваться во вторник, 20 августа.
Прийти на приём можно будет с 10:00 до 15:00.