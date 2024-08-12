Лже-чекисты разводят новосибирских ученых

Далее к диалогу подключается якобы следователь, который начинает давить на собеседника уголовным преследованием за госизмену или финансирование экстремистов. Деньги предлагают перевести на безопасный счет, куда мошенники добраться не смогут. Для этого абонента просят предоставить данные банковских карт. Жертву будут обрабатывать до тех пор, пока не доберутся до ее денег.