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Лже-чекисты разводят новосибирских ученых

Лже-чекисты разводят новосибирских ученых

12 августа 2024, 12:39
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Сотрудников СО РАН атакуют мошенники под видом руководства, предупреждение опубликовано на официальном сайте Сибирского отделения РАН.

В тексте обращения за подписью главного ученого секретаря СО РАН Андрея Тулупова сказано, что мошенники пишут в мессенджерах от имени сотрудников ФСБ, МВД, Центробанка, других ведомств. Абоненту сообщают, что с его счета зафиксированы переводы денежных средств на нужды ВСУ или экстремистских организаций.

Далее к диалогу подключается якобы следователь, который начинает давить на собеседника уголовным преследованием за госизмену или финансирование экстремистов. Деньги предлагают перевести на безопасный счет, куда мошенники добраться не смогут. Для этого абонента просят предоставить данные банковских карт. Жертву будут обрабатывать до тех пор, пока не доберутся до ее денег.

Ученых попросили сразу оборвать диалог и поставить в известность сотрудников службы безопасности СО РАН.

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