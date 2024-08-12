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Мэр получил представление

Мэра Новосибирска обязали уволить директора МУП «САХ» за нарушения закона

12 августа 2024, 01:52
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Мэр получил представление
В Новосибирске мэру внесли представление за незаконное назначение директора МУП «САХ», сообщила прокуратура.

Мэрия наняла на должность директора мусорного регоператора МУП «Спецавтохозяйство» с нарушением закона.

У действующего руководителя было «под крылом» четыре коммерческих организаций, а также он был учредителем пяти аналогичных компаний. Это нарушает требование закона о коррупции.

Поскольку ответственным является мэр Максим Кудрявцев, ему внесли представление. Градоначальника обязали уволить директора МУП «САХ». Это будет контролировать прокуратура.

Нового начальника «Спецавтохозяйства» наняли практически месяц назад — 17 июля. Им является Александр Южаков. Мы изучили его биографию.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мэр#Прокуратура#Директор#Мэр Новосибирска#Увольнение#Представление#МУП САХ#Максим Кудрявцев
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