Мэра Новосибирска обязали уволить директора МУП «САХ» за нарушения закона

Posted Сегодня, 01:52
Published Сегодня, 01:52
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Мэрия наняла на должность директора мусорного регоператора МУП «Спецавтохозяйство» с нарушением закона.
У действующего руководителя было «под крылом» четыре коммерческих организаций, а также он был учредителем пяти аналогичных компаний. Это нарушает требование закона о коррупции.
Поскольку ответственным является мэр Максим Кудрявцев, ему внесли представление. Градоначальника обязали уволить директора МУП «САХ». Это будет контролировать прокуратура.
Нового начальника «Спецавтохозяйства» наняли практически месяц назад — 17 июля. Им является Александр Южаков. Мы изучили его биографию.