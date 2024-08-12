Метеорный поток Персеиды в августе 2024: когда наблюдать за падающими звездами

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Звездный дождь появляется, когда частицы сгорают в атмосфере Земли (они появляются от кометы Свифта-Таттла). Обычно число метеоров достигает 60 в час.
Поток Персеиды становится активным в середине июля. Самый пик падающих метеоров наблюдают 12 августа.
За этим явлением можно наблюдать в 21 час. Самый лучший ночной обзор — за городом, вдали от городских фонарей.
В июне новосибирцы смотрели на звездопад Боотиды. В то время с неба падали до 26 метеоров каждый час.