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Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Звездопад увидят новосибирцы

Метеорный поток Персеиды в августе 2024: когда наблюдать за падающими звездами

12 августа 2024, 04:24
Фото: 1MI
Звездопад увидят новосибирцы

Метеорный поток Персеиды увидят новосибирцы

Потока Персеиды будут наблюдать жители Новосибирской области, о чем напомнили в планетарии.

Звездный дождь появляется, когда частицы сгорают в атмосфере Земли (они появляются от кометы Свифта-Таттла). Обычно число метеоров достигает 60 в час.

Поток Персеиды становится активным в середине июля. Самый пик падающих метеоров наблюдают 12 августа.

За этим явлением можно наблюдать в 21 час. Самый лучший ночной обзор — за городом, вдали от городских фонарей.

В июне новосибирцы смотрели на звездопад Боотиды. В то время с неба падали до 26 метеоров каждый час.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Небо#Планетарий#Звездопад#Звезды
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