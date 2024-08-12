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К девочке приставали

Мигрант домогался школьницы в Новосибирске — вмешался Бастрыкин

12 августа 2024, 01:58
Фото: Изображение Midjourney
К девочке приставали

Бастрыкин проверит домогательства мигранта к девочке в Новосибирске

В Новосибирске мигрант приставал к школьнице, в дело вмешался глава СК Александр Бастрыкин, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 7 августа в селе Ярково. На улице находились девочки, которым было 10 лет. К ним начал приставать взрослый мужчина. Это был мигрант, который представился школьницам подростком.

В СК уточнили, что мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Его арестовали. Сейчас он в СИЗО. Дело расследуют.

Председатель СКР Александр Бастрыкин не оставил этот инцидент без внимания. Он поручил представить ему доклад о ходе расследования.

Это не единственный случай, когда было совершено преступление против половой неприкосновенности детей. Только за одну неделю жертвами стали семь несовершеннолетних.

Семь детей подверглись преступным действиям с пометкой 18+ в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Общество#Криминал#Новосибирск#Дети#СК#Александр Бастрыкин
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