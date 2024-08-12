МСП привлекли 15,7 млрд рублей через господдержку в легкую промышленность

В рамках проекта прошел акселератор модной индустрии, где участники развивали свои идеи, привлекали новых клиентов, оптимизировали расходы и разрабатывали маркетинговые стратегии. Например, компания по производству женской одежды Redkoe из Великого Новгорода начала продавать свою продукцию на Lamoda, открыв по два шоурума в Москве и Санкт-Петербурге, что привело к увеличению объема продаж на 20%. Лаборатория косметики и аксессуаров Floremi благодаря проведенным мероприятиям смогла нарастить количество заказов на 30%.