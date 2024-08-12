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МСП привлекли 15,7 млрд рублей через господдержку в легкую промышленность

МСП привлекли 15,7 млрд рублей через господдержку в легкую промышленность

12 августа 2024, 08:57
Фото: freepik
В течение первого полугодия 2024 года малые и средние предприятия в сфере легкой промышленности смогли получить почти 15,7 миллиарда рублей благодаря поручительствам Корпорации МСП и поддержке региональных гарантийных организаций. За этот период было заключено 900 кредитных соглашений.

Малые и микропредприятия смогли привлечь более 10 миллиардов рублей. Это является особенно важным, поскольку именно данный сектор испытывает трудности с доступом к банковскому финансированию. Количество поддержанных кредитов выросло на 33%, при этом объем финансовой помощи остался на уровне 2023 года, пишет ria.ru.

В списке регионов с наибольшим объемом привлеченного финансирования лидируют Москва (2,9 млрд рублей), Ивановская область (2,2 млрд рублей) и Подмосковье (1,1 млрд рублей). В Нижегородской области и Алтайском крае объем кредитов составил по 0,7 млрд рублей. Предприятия Смоленской и Свердловской областей привлекли по 0,69 млрд рублей.

Более 200 компаний приняли участие в проекте «МСП шьет», который направлен на продвижение продукции и сопровождение по мерам господдержки. Проект был запущен в начале текущего года с целью развития отечественного производства одежды, обуви, косметики и аксессуаров. За полгода было проведено два отбора для участия в программе льготного размещения продукции в крупном торговом центре Москвы «ТЕЛЕГРАФ».

На площадке универмага свою продукцию представили двенадцать предприятий, специализирующихся на производстве одежды для женщин, курток, пуховиков, бижутерии и косметики.

В рамках проекта прошел акселератор модной индустрии, где участники развивали свои идеи, привлекали новых клиентов, оптимизировали расходы и разрабатывали маркетинговые стратегии. Например, компания по производству женской одежды Redkoe из Великого Новгорода начала продавать свою продукцию на Lamoda, открыв по два шоурума в Москве и Санкт-Петербурге, что привело к увеличению объема продаж на 20%. Лаборатория косметики и аксессуаров Floremi благодаря проведенным мероприятиям смогла нарастить количество заказов на 30%.

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