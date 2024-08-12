Новые трамвайные вагоны приехали в Новосибирск из Минска

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Updated Сегодня, 05:46
Днем 12 августа в Новосибирске будут разгружать прибывшие вагоны, которые приехали из далекого Минска. Речь идет о трамвайных вагонах.
Доставили их в рамках модернизации трамваев. Пока в столицу Сибири приехали только три новых вагона, которые изготавливались на российско-белорусском заводе. Всего доставят 20 таких машинокомплектов.
Китайцы могут построить метро в Новосибирске. Чиновники уже провели переговоры с представителями другой страны, которые намерены продлить линии новосибирской подземки. Правда, эта инициатива дальше переговоров пока никуда не зашла.