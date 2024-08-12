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Published Сегодня, 03:47

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Updated Сегодня, 05:46

Новые трамвайные вагоны приехали в Новосибирск из Минска

Новые трамвайные вагоны приехали в Новосибирск из Минска

12 августа 2024, 03:47
Фото: 1MI
В Новосибирск доставили первые вагоны из Белоруссии, сообщили в мэрии.

Днем 12 августа в Новосибирске будут разгружать прибывшие вагоны, которые приехали из далекого Минска. Речь идет о трамвайных вагонах.

Доставили их в рамках модернизации трамваев. Пока в столицу Сибири приехали только три новых вагона, которые изготавливались на российско-белорусском заводе. Всего доставят 20 таких машинокомплектов.

Китайцы могут построить метро в Новосибирске. Чиновники уже провели переговоры с представителями другой страны, которые намерены продлить линии новосибирской подземки. Правда, эта инициатива дальше переговоров пока никуда не зашла.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Метро#Новосибирское метро#Вагоны
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