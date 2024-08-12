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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Отставник ФСИН Маланкин рассказал, как проносят алкоголь в места лишения свободы

12 августа 2024, 12:29
Бывший работник ФСИН рассказал, что чаще всего алкоголь в пластиковых бутылках перекидывают через ограду колонии с помощью арбалета. Однако, изобретаются и более интересные методы, например, с помощью котов и других животных.

«Ридус» попросил полковника в отставке Федеральной службы исполнения наказаний РФ Александра Маланкина прокомментировать инцидент в мордовской исправительной колонии строгого режима № 7. В Сеть попало видео, где осуждённые за тяжкие преступления пируют на территории колонии. Он рассказал, что алкоголь периодически появляется в местах лишения свободы. При этом, регулярно изобретаются новые способы доставки спиртного. Самым распространенным собеседник издания назвал арбалеты, которые легко перебрасывают полуторалитровую пластиковую бутылку через ограждение исправительного учреждения. Также в качестве доставщиков алкоголя часто используют кошек и других животных. В последние годы участилась передача выпивки с помощью дронов.

По мнению бывшего сотрудника ФСИН, бороться с распространением алкоголя в колонии можно с помощью регулярных обысков. Он также рассказал, что в последнее время число подобных пирушек в местах заключения существенно снизилось. По его словам, тяжело было в девяностые и в начале нулевых, так как заключенных было много и уровень криминогенности был высоким. Однако сейчас тюремное население сократилось почти в три раза, поэтому резонансных случаев становится значительно меньше.

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