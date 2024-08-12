Отставник ФСИН Маланкин рассказал, как проносят алкоголь в места лишения свободы

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
«Ридус» попросил полковника в отставке Федеральной службы исполнения наказаний РФ Александра Маланкина прокомментировать инцидент в мордовской исправительной колонии строгого режима № 7. В Сеть попало видео, где осуждённые за тяжкие преступления пируют на территории колонии. Он рассказал, что алкоголь периодически появляется в местах лишения свободы. При этом, регулярно изобретаются новые способы доставки спиртного. Самым распространенным собеседник издания назвал арбалеты, которые легко перебрасывают полуторалитровую пластиковую бутылку через ограждение исправительного учреждения. Также в качестве доставщиков алкоголя часто используют кошек и других животных. В последние годы участилась передача выпивки с помощью дронов.
По мнению бывшего сотрудника ФСИН, бороться с распространением алкоголя в колонии можно с помощью регулярных обысков. Он также рассказал, что в последнее время число подобных пирушек в местах заключения существенно снизилось. По его словам, тяжело было в девяностые и в начале нулевых, так как заключенных было много и уровень криминогенности был высоким. Однако сейчас тюремное население сократилось почти в три раза, поэтому резонансных случаев становится значительно меньше.