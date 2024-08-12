Отставник ФСИН Маланкин рассказал, как проносят алкоголь в места лишения свободы

По мнению бывшего сотрудника ФСИН, бороться с распространением алкоголя в колонии можно с помощью регулярных обысков. Он также рассказал, что в последнее время число подобных пирушек в местах заключения существенно снизилось. По его словам, тяжело было в девяностые и в начале нулевых, так как заключенных было много и уровень криминогенности был высоким. Однако сейчас тюремное население сократилось почти в три раза, поэтому резонансных случаев становится значительно меньше.