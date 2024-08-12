Площадки определят для подготовки курсантов военно-патриотических клубов региона

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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С целью нормативного закрепления основных направлений развития военно-патриотического воспитания в июле этого года распоряжением правительства Новосибирской области была утверждена Концепция на 2024–2026 годы «Сибирь — Территория мужества». Там определены все принципы и направления организации военно-патриотического воспитания, а также цели и задачи.
Губернатор Андрей Травников напомнил о растущем интересе патриотического воспитания детей, молодежи.
«Мы стараемся откликнуться на этот запрос путём реализации многих проектов. Направлений этой работы очень много, это не только яркое и заметное военно-патриотическое воспитание, но и сохранение исторической памяти, истории родного края, сохранение традиционных ценностей нашей культуры, достижений советской и российской науки. Множество направлений и участников, и важно эту работу скоординировать, собрать в единую концепцию», — отметил глава региона.
Сейчас в регионе определяют площадки для подготовки курсантов военно-патриотических клубов по военно-учетным специальностям, в число которых входят: оператор БПЛА; тактическая медицина; военно-спортивная подготовка; огневая подготовка и другие. Из бюджета региона на это выделено 32 млн рублей. Для определения площадок организации участвуют в конкурсе. В задачи входит сформировать группу педагогов «на земле» и передать им рабочий материал для реализации.