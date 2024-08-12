Площадки определят для подготовки курсантов военно-патриотических клубов региона

Сейчас в регионе определяют площадки для подготовки курсантов военно-патриотических клубов по военно-учетным специальностям, в число которых входят: оператор БПЛА; тактическая медицина; военно-спортивная подготовка; огневая подготовка и другие. Из бюджета региона на это выделено 32 млн рублей. Для определения площадок организации участвуют в конкурсе. В задачи входит сформировать группу педагогов «на земле» и передать им рабочий материал для реализации.