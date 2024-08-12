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Published Сегодня, 04:51

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Updated Сегодня, 04:53

Парни сбежали

Подростки сбежали из лагеря в Новосибирске и не вернулись

12 августа 2024, 04:51
Фото: Изображение Midjourney
Парни сбежали
Школьники сбежали из лагеря в Новосибирске, об этом доложили губернатору на оперативном совещании 12 августа.

В настоящий момент на территории Новосибирской области отдыхают в детских лагерях 8 тысяч школьников. На прошлой неделе случилось четыре инцидента, которые привлекли внимание полиции.

Одно из таких происшествий — пропажа подопечных. Мальчики сбежали из лагеря. Им по 17 лет. Причины такого поступка неизвестны. Подростки до сих пор не выходят на связь, их разыскивают.

Других подростков из ЛНР удерживают в новосибирском лагере — такая информация начала распространяться в СМИ. На деле же все оказалось по-другому: никто детей не удерживал насильно и не прививал военные звания.

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