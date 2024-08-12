Подростки сбежали из лагеря в Новосибирске и не вернулись

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
В настоящий момент на территории Новосибирской области отдыхают в детских лагерях 8 тысяч школьников. На прошлой неделе случилось четыре инцидента, которые привлекли внимание полиции.
Одно из таких происшествий — пропажа подопечных. Мальчики сбежали из лагеря. Им по 17 лет. Причины такого поступка неизвестны. Подростки до сих пор не выходят на связь, их разыскивают.
Других подростков из ЛНР удерживают в новосибирском лагере — такая информация начала распространяться в СМИ. На деле же все оказалось по-другому: никто детей не удерживал насильно и не прививал военные звания.