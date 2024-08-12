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Женщина ведет треш-стримы

Пять детей могут забрать у матери из Новосибирска за треш-стримы

12 августа 2024, 02:50
Фото: 1MI
Женщина ведет треш-стримы
В Новосибирской области мать вела трешовые прямые эфиры в пьяном виде: теперь ее могут лишить детей, о чем стало известно в эфире телеканала на известном шоу.

Мать начала вести треш-стримы пару месяцев назад. Она снималась пьяной, прыгала с крыши, издевалась над детьми и совершала другие странные действия на камеру. На этом контенте она набрала 30 тысяч подписчиков. Сибирячка добилась славы, когда пришла на Первый канал на шоу «Мужское/Женское». Правда, популярность стала черной.

Женщина растит пятерых детей от разных отцов, живет с новым сожителем, пропивает пособия, недокармливает детей — так отзываются о ней соседи, пишет КП-Новосибирск. После того как зрители узнали о ее блоге, мать предложили лишить родительских прав.

Сама блогер начала говорить, что сцены в ее роликах постановочные, ради хайпа, но ей уже не верили. После шоу стало известно, что женщина уехала из родного поселка. Больше она прямые трансляции не ведет. Детей у нее не забрали, но ведущий программы Александр Гордон был весьма убедителен, поэтому как сложится судьба ребятишек, покажет время.

Фото: «Мужское/Женское»

Блогеров, которые ведут и распространяют подобные треш-стримы, теперь начнут штрафовать. Такой закон приняли власти в России.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Блогер
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