Пять детей могут забрать у матери из Новосибирска за треш-стримы

Сама блогер начала говорить, что сцены в ее роликах постановочные, ради хайпа, но ей уже не верили. После шоу стало известно, что женщина уехала из родного поселка. Больше она прямые трансляции не ведет. Детей у нее не забрали, но ведущий программы Александр Гордон был весьма убедителен, поэтому как сложится судьба ребятишек, покажет время.