Пять детей могут забрать у матери из Новосибирска за треш-стримы

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
Modified Сегодня, 02:52
Updated Сегодня, 02:52
Мать начала вести треш-стримы пару месяцев назад. Она снималась пьяной, прыгала с крыши, издевалась над детьми и совершала другие странные действия на камеру. На этом контенте она набрала 30 тысяч подписчиков. Сибирячка добилась славы, когда пришла на Первый канал на шоу «Мужское/Женское». Правда, популярность стала черной.
Женщина растит пятерых детей от разных отцов, живет с новым сожителем, пропивает пособия, недокармливает детей — так отзываются о ней соседи, пишет КП-Новосибирск. После того как зрители узнали о ее блоге, мать предложили лишить родительских прав.
Сама блогер начала говорить, что сцены в ее роликах постановочные, ради хайпа, но ей уже не верили. После шоу стало известно, что женщина уехала из родного поселка. Больше она прямые трансляции не ведет. Детей у нее не забрали, но ведущий программы Александр Гордон был весьма убедителен, поэтому как сложится судьба ребятишек, покажет время.
Блогеров, которые ведут и распространяют подобные треш-стримы, теперь начнут штрафовать. Такой закон приняли власти в России.