Раскрыто имя нового руководителя аппарата новосибирского губернатора — кто им стал

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Начальником аппарата правительства стал Денис Костров. Ранее он занимал должность руководителя управления протокольного обеспечения. Параллельно он был советником Андрея Травникова.
О повышении стало известно 12 августа. Губернатор поручил своим подчиненным взаимодействовать с Костровым по всем профильным вопросам.
В мэрии же обязали уволить руководителя МУП «САХ». Дело в том, что был нарушен закон о коррупции. Главе города Максиму Кудрявцеву внесли представление из-за недоработки чиновников.