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Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

В правительстве новый начальник

Раскрыто имя нового руководителя аппарата новосибирского губернатора — кто им стал

12 августа 2024, 05:44
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
В правительстве новый начальник

Руководителем аппарата новосибирского губернатора стал Денис Костров

Губернатор раскрыл имя нового начальника аппарата во время сегодняшнего совещания.

Начальником аппарата правительства стал Денис Костров. Ранее он занимал должность руководителя управления протокольного обеспечения. Параллельно он был советником Андрея Травникова.

О повышении стало известно 12 августа. Губернатор поручил своим подчиненным взаимодействовать с Костровым по всем профильным вопросам.

В мэрии же обязали уволить руководителя МУП «САХ». Дело в том, что был нарушен закон о коррупции. Главе города Максиму Кудрявцеву внесли представление из-за недоработки чиновников.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Правительство#Губернатор#Назначение
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