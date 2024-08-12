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Published Сегодня, 03:17

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Updated Сегодня, 03:19

В Новосибирске не лучшие дороги

Самые лучшие дороги не нашли в Новосибирской области

12 августа 2024, 03:17
Фото: atas.info
В Новосибирске не лучшие дороги
В Новосибирской области не нашли качественных дорог, по сравнению с другими регионами, такие данные приводит Федеральное дорожное агентство.

В лидерах рейтинга Москва, Ханты Мансийский автономный округ и Краснодарский край. Там качество проезжей части выше и лучше, чем в других регионах.

Новосибирск и область заняли 43-ю позицию. В антилидерах на последних строчках Волгоградская, Кировская и Архангельская области, передают РИА Новости.

Когда в Новосибирск приезжал премьер-министр Михаил Мишустин, в Академгородке, который он посетил, экстренно отремонтировали дороги. Причем работы были не запланированы. После уезда москвича, ремонт не закончился, и ямы начнут латать дальше.

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