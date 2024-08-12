Самые лучшие дороги не нашли в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
В лидерах рейтинга Москва, Ханты Мансийский автономный округ и Краснодарский край. Там качество проезжей части выше и лучше, чем в других регионах.
Новосибирск и область заняли 43-ю позицию. В антилидерах на последних строчках Волгоградская, Кировская и Архангельская области, передают РИА Новости.
Когда в Новосибирск приезжал премьер-министр Михаил Мишустин, в Академгородке, который он посетил, экстренно отремонтировали дороги. Причем работы были не запланированы. После уезда москвича, ремонт не закончился, и ямы начнут латать дальше.