Совладелица компании «Ангиолайн» остается под арестом в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Крупного акционера АО «Ангиолайн» Наталью Лебедеву обвиняют в присвоении и растрате имущества. По ч. 4 ст. 160 УК РФ ей грозит лишение свободы до 10 лет, а также штраф до 1 млн рублей.
Лебедеву задержали по уголовному делу о хищении средств компании «Ангиолайн» в июне в Москве и эпатировали в Новосибирск. По версии следствия, совладелица присвоила средства компании с помощью карты, которую привязала к счету компании. Общий ущерб оценили в 1,7 млн рублей. Сама Лебедева утверждает: деньги шли на нужды компании.
Ранее среди собственников возник корпоративный спор, Лебедева пыталась вывести двух компаньонов из состава акционеров. Аналогичные действия предприняли Андрей Кудряшов и Алексей Французов, но оба иска суд отклонил.
В СИЗО остается глава Корпорации развития Новосибирской области Александр Зырянов. До 2 октября он будет находиться под стражей в рамках уголовного дела о взяточнистве.