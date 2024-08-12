Совладелица компании «Ангиолайн» остается под арестом в Новосибирске

Лебедеву задержали по уголовному делу о хищении средств компании «Ангиолайн» в июне в Москве и эпатировали в Новосибирск. По версии следствия, совладелица присвоила средства компании с помощью карты, которую привязала к счету компании. Общий ущерб оценили в 1,7 млн рублей. Сама Лебедева утверждает: деньги шли на нужды компании.