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Совладелица компании «Ангиолайн» остается под арестом в Новосибирске

Совладелица компании «Ангиолайн» остается под арестом в Новосибирске

12 августа 2024, 11:49
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
12 августа Советский районный суд продлил до 14 сентября нахождение под домашним арестом Наталье Лебедевой, рассказали в пресс-службе Управления судебного департамента Новосибирской области.

Крупного акционера АО «Ангиолайн» Наталью Лебедеву обвиняют в присвоении и растрате имущества. По ч. 4 ст. 160 УК РФ ей грозит лишение свободы до 10 лет, а также штраф до 1 млн рублей.

Лебедеву задержали по уголовному делу о хищении средств компании «Ангиолайн» в июне в Москве и эпатировали в Новосибирск. По версии следствия, совладелица присвоила средства компании с помощью карты, которую привязала к счету компании. Общий ущерб оценили в 1,7 млн рублей. Сама Лебедева утверждает: деньги шли на нужды компании.

Ранее среди собственников возник корпоративный спор, Лебедева пыталась вывести двух компаньонов из состава акционеров. Аналогичные действия предприняли Андрей Кудряшов и Алексей Французов, но оба иска суд отклонил.

Совладелицу компании «Ангиолайн» посадили под домашний арест в Новосибирске
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В СИЗО остается глава Корпорации развития Новосибирской области Александр Зырянов. До 2 октября он будет находиться под стражей в рамках уголовного дела о взяточнистве.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Домашний арест
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