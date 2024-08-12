Уголовные дела «мажора-мигранта» из Тогучина объединили и передали в ГСУ

Оба дела передали из местного отдела полиции в Гласное следственное управление. Напомним, Амиров выступает фигурантов двух уголовных дел. В июне компания из трех мужчин — уже названного Амирова, Назара Гаршина и Дениса Недосекина — устроила драку со стрельбой возле кафе в Тогучине. Увечья получили несколько человек, им потребовалась врачебная помощь.