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Уголовные дела «мажора-мигранта» из Тогучина объединили в Новосибирской области

Уголовные дела «мажора-мигранта» из Тогучина объединили и передали в ГСУ

12 августа 2024, 13:10
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области

Уголовные дела «мажора-мигранта» из Тогучина объединили в Новосибирской области

В отношении жителя Тогучина Эльгюна Амирова возбуждены два делопроизводства — о ДТП и хулиганстве, напомнили в ГУ МВД по региону.

Оба дела передали из местного отдела полиции в Гласное следственное управление. Напомним, Амиров выступает фигурантов двух уголовных дел. В июне компания из трех мужчин — уже названного Амирова, Назара Гаршина и Дениса Недосекина — устроила драку со стрельбой возле кафе в Тогучине. Увечья получили несколько человек, им потребовалась врачебная помощь.

Затем в июле Амиров за рулем «Лексуса» выехал на встречную полосу, где сбил мопед с подростками. Они серьезно пострадали.

Амиров будет находиться под стражей в следственном изоляторе до 4 октября.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#ДТП
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