Улицу Ленина в Новосибирске перекроют на три дня — показываем, где именно

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В связи с этим в заключительные дни фестиваля часть улицы Ленина перекроют для транспорта. А именно — участок от улицы Советской до улицы Урицкого, то есть непосредственно перед «Победой».
«Вводится временное прекращение движения транспортных средств в период с 6 часов 30.08.2024 до 6 часов 02.09.2024 на автомобильной дороге по ул. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Урицкого», — уточнили Atas.info в Дептрансе мэрии Новосибирска.
Водителям рекомендовали выбирать пути объезда по другим доступным для проезда улицам.
Организаторы «ТехноАрта» обещают рассказать о науке нескучно. Так, запланированы завтраки с учеными, кинопоказы, другое. Участие бесплатное.