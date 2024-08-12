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Улицу Ленина в Новосибирске перекроют на три дня — показываем, где именно

Улицу Ленина в Новосибирске перекроют на три дня — показываем, где именно

12 августа 2024, 12:09
Фото: Юрий Фомиченко / atas.info
С 26 августа по 1 сентября в Новосибирске пройдет фестиваль науки «ТехноАрт», площадкой проведения выступит центр культуры и отдыха «Победа».

В связи с этим в заключительные дни фестиваля часть улицы Ленина перекроют для транспорта. А именно — участок от улицы Советской до улицы Урицкого, то есть непосредственно перед «Победой».

«Вводится временное прекращение движения транспортных средств в период с 6 часов 30.08.2024 до 6 часов 02.09.2024 на автомобильной дороге по ул. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Урицкого», — уточнили Atas.info в Дептрансе мэрии Новосибирска.

Водителям рекомендовали выбирать пути объезда по другим доступным для проезда улицам.

Улицу Ленина все-таки сделают пешеходной в Новосибирске
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Организаторы «ТехноАрта» обещают рассказать о науке нескучно. Так, запланированы завтраки с учеными, кинопоказы, другое. Участие бесплатное.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Улица Ленина
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