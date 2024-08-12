Утечка аммиака произошла на новосибирском заводе

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:01
Всего из корпуса эвакуировали порядка 100 человек. Пострадавших нет, угроза отсутствует. На место выезжали пожарные, полиция, сотрудники скорой медицинской помощи, ЕДДС. Инцидент произошел около 11 часов.
В настоящий момент в России действует запрет для нефтяных компаний на экспорт. Таким образом правительство планирует сдержать рост цен на топливо. Мы изучили, что будет с ценами на бензин в ближайшее время.