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Published Сегодня, 07:59

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Утечка аммиака произошла на новосибирском заводе

Утечка аммиака произошла на новосибирском заводе

12 августа 2024, 07:59
Фото: Служба 112, 2ГИС
12 августа на Бердском Электромеханическом заводе (АО «БЭМЗ») произошла утечка аммиака, сотрудников экстренно эвакуировали, рассказали в службе 112.

Всего из корпуса эвакуировали порядка 100 человек. Пострадавших нет, угроза отсутствует. На место выезжали пожарные, полиция, сотрудники скорой медицинской помощи, ЕДДС. Инцидент произошел около 11 часов.

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В настоящий момент в России действует запрет для нефтяных компаний на экспорт. Таким образом правительство планирует сдержать рост цен на топливо. Мы изучили, что будет с ценами на бензин в ближайшее время.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Бердск#Взрыв
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