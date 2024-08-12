В четыре раза превышено содержания мышьяка в воде в Новосибирской области

Сколько именно жители села употребляли такую воду — не сообщается. Однако известно, что при длительном употреблении наступает интоксикация организма. Она проявляется в виде симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта, при накоплении в организме не исключена кома, нарушения дыхания, сердечной деятельности. Это может привести к летальному исходу.