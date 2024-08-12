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Published Сегодня, 09:56

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В четыре раза превышено содержания мышьяка в воде в Новосибирской области

В четыре раза превышено содержания мышьяка в воде в Новосибирской области

12 августа 2024, 09:56
Фото: Изображение Midjourney
Качество питьевой воды в селе Целинное Коченёвского района не отвечает нормам, более того, в воде превышено допустимое содержание превышенное количество мышьяка в четыре раза, показало исследование.

Совместная проверка Роспотребнадзора и прокуратуры показала, что вода непригодна для использования в качестве питьевой, поскольку в ней выявили опасное содержание токсичного металла. Прокуратура инициировала подачу искового требования о предоставлении гражданам безопасной питьевой воды. Суд постановил приостановить подачу воды. Администрацию Коченёвского района обязали подвозить питьевую воду жителям села, пока качество не придет в норму, пишут «Новосибирские новости».

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Сколько именно жители села употребляли такую воду — не сообщается. Однако известно, что при длительном употреблении наступает интоксикация организма. Она проявляется в виде симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта, при накоплении в организме не исключена кома, нарушения дыхания, сердечной деятельности. Это может привести к летальному исходу.

Ранее суд оштрафовал генерального директора ООО «СпецТрансСтрой» за срыв сроков строительства объектов по программе «Чистая вода» в поселке Коченево. Штраф составил почти 9 млн, сейчас Арапов обжалует решение.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Вода#Чистая вода
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