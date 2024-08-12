В четыре раза превышено содержания мышьяка в воде в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Совместная проверка Роспотребнадзора и прокуратуры показала, что вода непригодна для использования в качестве питьевой, поскольку в ней выявили опасное содержание токсичного металла. Прокуратура инициировала подачу искового требования о предоставлении гражданам безопасной питьевой воды. Суд постановил приостановить подачу воды. Администрацию Коченёвского района обязали подвозить питьевую воду жителям села, пока качество не придет в норму, пишут «Новосибирские новости».
Сколько именно жители села употребляли такую воду — не сообщается. Однако известно, что при длительном употреблении наступает интоксикация организма. Она проявляется в виде симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта, при накоплении в организме не исключена кома, нарушения дыхания, сердечной деятельности. Это может привести к летальному исходу.
Ранее суд оштрафовал генерального директора ООО «СпецТрансСтрой» за срыв сроков строительства объектов по программе «Чистая вода» в поселке Коченево. Штраф составил почти 9 млн, сейчас Арапов обжалует решение.