«Я покорен Монголией»: художник из Новосибирска съездил на родину Чингисхана

До столицы Бурятии Еременко поехал на поезде, так как билеты на самолет оказались дороже, чем до Москвы — 24 тысячи. Мужчина не ездил по железной дороге 25 лет, и поэтому опасался столкновения с реальностью плацкартов в виде безостановочной пьянки и дембелей. Но на самом деле, опасения были тщетны: относительно новый вагон, приличные соседи и ненавязчивый сервис.