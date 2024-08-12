«Я покорен Монголией»: художник из Новосибирска съездил на родину Чингисхана

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Новосибирский художник Константин Еременко побывал в Монголии. Эта страна у туристов популярностью не пользуется — там нет моря, пляжей или обилия исторических мест. В общем всего того, что обычно вызывает интерес у приезжающих из других стран людей. «Зато там много мяса», — заявил журналисту Atas.Info новосибирец.
Мысль съездить в Монголию пришла Константину в голову спонтанно.
«Я знал, что некоторые сумасшедшие путешественники совмещают поездку по Горному Алтаю с посещением Монголии, но это был самый сложный для меня вариант. Поэтому я просто забил в поисковик запрос, и написал в первое попавшееся турагентство, которое предлагало тур в Монголию из Улан-Удэ», — рассказывает художник.
До столицы Бурятии Еременко поехал на поезде, так как билеты на самолет оказались дороже, чем до Москвы — 24 тысячи. Мужчина не ездил по железной дороге 25 лет, и поэтому опасался столкновения с реальностью плацкартов в виде безостановочной пьянки и дембелей. Но на самом деле, опасения были тщетны: относительно новый вагон, приличные соседи и ненавязчивый сервис.
«Отправление в Монголию было запланировано на шесть утра, поэтому я заселился в хостел и успел погулять по вечернему Улан-Удэ. Город меня особо не впечатлил: смешная голова Ленина в центре, а так — тихо и скучно», — рассказал путешественник.
Туристов погрузили в микроавтобус. Еременко ожидал, что его попутчиками станут так называемые «челноки», но это оказалось не так.
«Удивительно, но все попутчики ехали в Монголию без ярко выраженного коммерческого интереса. То есть никто не собирался везти обратно кожаные куртки, дубленки и верблюжьи носки. Мы ехали посмотреть. Народ собрался буквально со всей России: Москва, Санкт-Петербург, Благовещенск, Тюмень».
До границы с Монголией путешественники ехали примерно шесть часов. Пограничный и таможенный контроль много времени не отнял, и к обеду микроавтобус уже сделал первую остановку на монгольской земле.
«Мы остановились пообедать в придорожном заведении, и мне пришлось привыкать к тугрикам. На тот момент рубль меняли по курсу 1:37. Очень сложно было конвертировать в уме, поэтому я пустил все на самотек, и потом просто клал на стол „котлету“ из денег, а официант или бармен уже сам брал, сколько нужно», — вспоминает Еременко.
«Мало того, что название блюда было фактически нецензурным, так я еще и абсолютно не понимал, что заказывать. В меню имелись фото, но они по факту мало совпадали с реальностью. Я думал, что мне принесут что-то вроде лагмана, но мяса в тарелке было процентов 90. И я не преувеличиваю. Остальное — лапша и овощи, но все это затерялось на фоне мяса. Объем меня удивил, это был реальный тазик! В итоге я попросил положить недоеденное в контейнер, и доел все это уже в Улан-Баторе».
В столице Монголии туристов заселили во вполне комфортабельную гостиницу. В номере у Константина было все необходимое: но он предпочел познакомиться с жизнью Улан-Батора изнутри.
«Вы удивитесь, но Улан-Батор начали строить на голом месте только в 20-х годах прошлого века. Так что не ожидайте увидеть там памятники архитектуры, дворцы и всякое такое — это обычный город, в плане архитектуры я бы назвал его „советским“. Вот эти вот все „человейники“. Мне иногда казалось, что там есть свой Джулай, громоздящий многоэтажки», — рассуждает художник.
Что же касается памятников, то Еременко впечатлила конная статуя Чингисхана, возведенная в полусотне километров от столицы Монголии. На самом деле, это самое большое скульптурное изображение человека на коне в мире.
«Это люто: в степи стоит здоровенный Чингисхан на коне, Ленину в центре Новосибирска бы не поздоровилось. Это монументально и красиво. Лифт довезет вас на смотровую площадку в голове лошади, а что там в голове у завоевателя — неясно, но смотрит он на восток, где и родился».
Пятидневный тур в Монголию обошелся новосибирцу в сумму около 20 тысяч рублей. Проезд в плацкарте от Новосибирска и обратно стоил 10 тысяч рублей.
«Я там попал в 80-е годы. Да, в Улан-Баторе есть молодежь с разноцветными волосами, но там все медленно, я бы сказал. Скорее всего, люди там не особо нуждаются в прогрессе. Солнечных батарей рядом с юртами вполне достаточно. И нам тоже — хватило всего», — рассказал новосибирец.
В начале августа в Улан-Баторе погода практически ничем не отличалась от Новосибирска.
«Вполне комфортно, днем примерно +25, ну вечером толстовку надеть — да и все. Говорят, что зимой там холодновато, плюс ветер. Могу посоветовать набрать в дорогу побольше воды — по до сих пор непонятным мне причинам монголы пьют очень мало воды. Ну и купить ее не везде можно».
«Я — человек неприхотливый, но меня впечатлил чай, который оказался супом. Натурально, тебе приносят здоровенную тарелку с чаем с молоком, где плавает мясо, рис, жир, немного овощей — совсем немного овощей. Мне рассказали, что есть подобное блюдо на основе молочного чая, но там пельмени плавают», — рассказал Atas.Info новосибирец.
Еременко посоветовал туристам заказывать буузы, но быть готовыми к тому, что три или пять штук заменят полноценный обед.
Константин рассказал, что с откровенными криминальными ситуациями в Монголии не встречался, но его предупреждали об опасности стать жертвой банального ограбления.
«Гоп-стоп тут — обычное дело, но опять же — по рассказам. Много пьяных вечером, но никто не лезет тебе морду бить, как у нас в Новосибирске. Видел однажды, как бухущего монгола забрали в милицию, он передвигался на четвереньках. Через полчаса он опять появился в баре, и абсолютно трезвый», — вспоминает новосибирец.
Еременко рассказал, что туристы в Монголии чаще всего становятся жертвами карманных воров. Это касается в большей степени столицы страны.
Новосибирский художник собирается еще раз приехать в Монголию, но на более длинный срок.