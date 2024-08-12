atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

«Я покорен Монголией»: художник из Новосибирска съездил на родину Чингисхана

«Я покорен Монголией»: художник из Новосибирска съездил на родину Чингисхана

12 августа 2024, 12:24
Фото: Константин Еременко
Новосибирский художник Константин Еременко рассказал Atas.Info о своем неожиданном путешествии в Монголию.

Новосибирский художник Константин Еременко побывал в Монголии. Эта страна у туристов популярностью не пользуется — там нет моря, пляжей или обилия исторических мест. В общем всего того, что обычно вызывает интерес у приезжающих из других стран людей. «Зато там много мяса», — заявил журналисту Atas.Info новосибирец.

Новосибирец кроме воспоминаний привез с собой и флагНовосибирец кроме воспоминаний привез с собой и флаг
Новосибирец кроме воспоминаний привез с собой и флаг
Фото: Константин Еременко

Мысль съездить в Монголию пришла Константину в голову спонтанно.

«Я знал, что некоторые сумасшедшие путешественники совмещают поездку по Горному Алтаю с посещением Монголии, но это был самый сложный для меня вариант. Поэтому я просто забил в поисковик запрос, и написал в первое попавшееся турагентство, которое предлагало тур в Монголию из Улан-Удэ», — рассказывает художник.

До столицы Бурятии Еременко поехал на поезде, так как билеты на самолет оказались дороже, чем до Москвы — 24 тысячи. Мужчина не ездил по железной дороге 25 лет, и поэтому опасался столкновения с реальностью плацкартов в виде безостановочной пьянки и дембелей. Но на самом деле, опасения были тщетны: относительно новый вагон, приличные соседи и ненавязчивый сервис.

«Отправление в Монголию было запланировано на шесть утра, поэтому я заселился в хостел и успел погулять по вечернему Улан-Удэ. Город меня особо не впечатлил: смешная голова Ленина в центре, а так — тихо и скучно», — рассказал путешественник.

Туристов погрузили в микроавтобус. Еременко ожидал, что его попутчиками станут так называемые «челноки», но это оказалось не так.

«Удивительно, но все попутчики ехали в Монголию без ярко выраженного коммерческого интереса. То есть никто не собирался везти обратно кожаные куртки, дубленки и верблюжьи носки. Мы ехали посмотреть. Народ собрался буквально со всей России: Москва, Санкт-Петербург, Благовещенск, Тюмень».
Столица Монголии оказалась обычным городомСтолица Монголии оказалась обычным городом
Столица Монголии оказалась обычным городом
Фото: Константин Еременко

До границы с Монголией путешественники ехали примерно шесть часов. Пограничный и таможенный контроль много времени не отнял, и к обеду микроавтобус уже сделал первую остановку на монгольской земле.

«Мы остановились пообедать в придорожном заведении, и мне пришлось привыкать к тугрикам. На тот момент рубль меняли по курсу 1:37. Очень сложно было конвертировать в уме, поэтому я пустил все на самотек, и потом просто клал на стол „котлету“ из денег, а официант или бармен уже сам брал, сколько нужно», — вспоминает Еременко.
Вот так кормят в МонголииВот так кормят в Монголии
Вот так кормят в Монголии
Фото: Константин Еременко
«Мало того, что название блюда было фактически нецензурным, так я еще и абсолютно не понимал, что заказывать. В меню имелись фото, но они по факту мало совпадали с реальностью. Я думал, что мне принесут что-то вроде лагмана, но мяса в тарелке было процентов 90. И я не преувеличиваю. Остальное — лапша и овощи, но все это затерялось на фоне мяса. Объем меня удивил, это был реальный тазик! В итоге я попросил положить недоеденное в контейнер, и доел все это уже в Улан-Баторе».

В столице Монголии туристов заселили во вполне комфортабельную гостиницу. В номере у Константина было все необходимое: но он предпочел познакомиться с жизнью Улан-Батора изнутри.

Улан-Батор — обычный крупный городУлан-Батор — обычный крупный город
Улан-Батор — обычный крупный город
Фото: Константин Еременко
«Вы удивитесь, но Улан-Батор начали строить на голом месте только в 20-х годах прошлого века. Так что не ожидайте увидеть там памятники архитектуры, дворцы и всякое такое — это обычный город, в плане архитектуры я бы назвал его „советским“. Вот эти вот все „человейники“. Мне иногда казалось, что там есть свой Джулай, громоздящий многоэтажки», — рассуждает художник.

Что же касается памятников, то Еременко впечатлила конная статуя Чингисхана, возведенная в полусотне километров от столицы Монголии. На самом деле, это самое большое скульптурное изображение человека на коне в мире.

«Это люто: в степи стоит здоровенный Чингисхан на коне, Ленину в центре Новосибирска бы не поздоровилось. Это монументально и красиво. Лифт довезет вас на смотровую площадку в голове лошади, а что там в голове у завоевателя — неясно, но смотрит он на восток, где и родился».
Чингисхан смотрит на востокЧингисхан смотрит на восток
Чингисхан смотрит на восток
Фото: Константин Еременко

Пятидневный тур в Монголию обошелся новосибирцу в сумму около 20 тысяч рублей. Проезд в плацкарте от Новосибирска и обратно стоил 10 тысяч рублей.

«Я там попал в 80-е годы. Да, в Улан-Баторе есть молодежь с разноцветными волосами, но там все медленно, я бы сказал. Скорее всего, люди там не особо нуждаются в прогрессе. Солнечных батарей рядом с юртами вполне достаточно. И нам тоже — хватило всего», — рассказал новосибирец.

Погода

В начале августа в Улан-Баторе погода практически ничем не отличалась от Новосибирска.

«Вполне комфортно, днем примерно +25, ну вечером толстовку надеть — да и все. Говорят, что зимой там холодновато, плюс ветер. Могу посоветовать набрать в дорогу побольше воды — по до сих пор непонятным мне причинам монголы пьют очень мало воды. Ну и купить ее не везде можно».

Еда

«Я — человек неприхотливый, но меня впечатлил чай, который оказался супом. Натурально, тебе приносят здоровенную тарелку с чаем с молоком, где плавает мясо, рис, жир, немного овощей — совсем немного овощей. Мне рассказали, что есть подобное блюдо на основе молочного чая, но там пельмени плавают», — рассказал Atas.Info новосибирец.

Еременко посоветовал туристам заказывать буузы, но быть готовыми к тому, что три или пять штук заменят полноценный обед.

Безопасность

Константин рассказал, что с откровенными криминальными ситуациями в Монголии не встречался, но его предупреждали об опасности стать жертвой банального ограбления.

«Гоп-стоп тут — обычное дело, но опять же — по рассказам. Много пьяных вечером, но никто не лезет тебе морду бить, как у нас в Новосибирске. Видел однажды, как бухущего монгола забрали в милицию, он передвигался на четвереньках. Через полчаса он опять появился в баре, и абсолютно трезвый», — вспоминает новосибирец.

Еременко рассказал, что туристы в Монголии чаще всего становятся жертвами карманных воров. Это касается в большей степени столицы страны.

«Я приеду еще»

Новосибирский художник собирается еще раз приехать в Монголию, но на более длинный срок.

#Юрий Фомиченко#Путешествие#Туризм#Путешествия#Монголия
Подпишитесь
Жара вернется в Новосибирскую область уже завтра — надолго ли, рассказали синоптики
Сегодня, 08:45
Подростки сбежали из лагеря в Новосибирске и не вернулись
Сегодня, 04:51
За увечья бабушки в ДТП у подъезда будут судить пенсионера в Новосибирске
Сегодня, 04:02
Что делать с шумными соседями, рассказали жителям многоквартирных домов в Госдуме
9 августа, 08:40
Ливни, град и грозы накроют Новосибирскую область в выходные
9 августа, 10:05
Прокуратура заинтересовалась отменой рейса из Самары в Новосибирск
Вчера, 03:57