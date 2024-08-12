За разгром пентхауса фокуснику Копперфилду придется ответить в суде

Posted Сегодня, 20:56
Published Сегодня, 20:56
Modified Сегодня, 20:56
Updated Сегодня, 20:56
Как пишет newia, в исковом заявлении совет управляющих жалуется: Копперфилд превратил жилье в руины.
Покупка недвижимости была оформлена фокусником в 1997 году, но вскоре жилье Копперфилда перешло в собственность подставной компании из Невады Sky Tower, которая принадлежит ему же.
В правлении утверждают: Копперфилд разрушил самую просторную квартиру в доме. По оценкам управления, на восстановление жилья понадобится 2,5 миллиона долларов.
Иск содержит приложенные фото, подтверждающие плохое состояние пола, потолков, ванны и стен. По мнению истцов, нанесенный недвижимости ущерб уже вышел за рамки статуса косметических проблем. Среди инцидентов отмечается и прорыв бассейна, вызвавший в 2015 году затопление 30 этажей и распространение плесени.
Истцов удивляет тот факт, что Копперфилд не хочет восстанавливать жилье, ограничиваясь косметическим ремонтом. Это кажется немыслимым, поскольку квартира по-прежнему выставлена на продажу.
Впрочем, вряд ли найдется смельчак, готовый въехать в это жилье. Фокусник не только уничтожил квартиру, но и оборудовал ее пугающими приспособлениями вроде гаданий и «устройств для издевательств».
Теперь управление кондоминиума ждет от Копперфилда возмещения за нанесенный соседям ущерб, а представитель Копперфилда настаивает: это лишь страховой вопрос, а фотографии не отражают истины.
Данный вопрос будет рассматриваться в суде.