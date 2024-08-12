Жара вернется в Новосибирскую область уже завтра — надолго ли, рассказали синоптики

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Как рассказала Atas.info начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова, перемены в погоде произойдут благодаря антициклону.
«В ближайшие дни на регион окажет влияние антициклон, грозы сделают перерыв, за счет этого облачности будет меньше, осадки прекратятся до 15 августа, температурный фон будет повышаться», — говорит Наталья Кичанова.
15–16 августа прогнозируют кратковременные дожди, в дневные часы — +23…+28 градусов, ночью — +12…+15 градусов. Такой характер погоды сохранится до конца месяца.
Во второй декаде, которая уже идет, пока наблюдается понижение температуры.
«Во второй декаде прогнозируемое понижение температуры в ночные часы составит +7…+14 градусов, днем — +19…+24 градусов».
Аналогичная ситуация сохранится в третьей декаде, при этом к концу августа заметно потеплеет.
«В третьей декаде ожидается фон ночных температур +8…+13 градусов, днем — +18…+23 градуса. В конце месяца прогнозируют небольшое повышение температуры, осадки — около нормы, во второй декаде осадки будут идти в отдельные дни, в третьей — в большинстве дней», — заключила специалист.
Сколько продержится волна тепла в регионе, пока сказать сложно. Станет ли она бабьим летом — говорить рано, подчеркнула метеоролог.
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