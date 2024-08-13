atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Школу не могут сдать

Бастрыкин затребовал информацию о заморозке строительства школы под Новосибирском

13 августа 2024, 04:26
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Школу не могут сдать
В Тогучинском районе заторможено строительство школы, сообщили в СКР.

В селе Репьево дети не пойдут в новую школу, которую так и не могут достроить. Учебное заведение должно было открыться еще год назад, однако сейчас объект можно назвать долгостроем. В 2024 году достроить его так и не смогли.

Сроки сдачи сдвигались несколько раз. Причем стоимость стройки продолжает расти в цене. Примечательно, что воздвигать объект пока прекратили. Там нет строителей, техники: объект под замком.

Этим фактом заинтересовался председатель Следкома России Александр Бастрыкин. Он приказал доложить о результатах проверки.

Ранее скрывающихся новосибирских застройщиков депортировали прямо из Камбоджи. Они обманули дольщиков на 300 млн рублей и теперь понесут наказание.

20-летний долгострой на Урицкого в Новосибирске должен быть снесен
Узнать подробнее
Читайте также:
Застройщиков депортировали из Камбоджи — они обманули новосибирцев на 300 млн рублейСкандальный застройщик «Ёлка» исключен из ассоциации строителей Новосибирской областиМаленький памятник эпохи конструктивизма будет отреставрирован в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Образование#Новосибирск#Школа#Строительство#Сдача в эксплуатацию#Александр Бастрыкин
Подпишитесь
Как помочь жителям Курской области — адреса и список необходимого
Сегодня, 04:23
Небо окрасилось в розовый: северное сияние заметили над Новосибирском — красивые фото
Сегодня, 02:12
Уголовные дела «мажора-мигранта» из Тогучина объединили и передали в ГСУ
Вчера, 13:10
«Я покорен Монголией»: художник из Новосибирска съездил на родину Чингисхана
Вчера, 12:24
Улицу Ленина в Новосибирске перекроют на три дня — показываем, где именно
Вчера, 12:09
Совладелица компании «Ангиолайн» остается под арестом в Новосибирске
Вчера, 11:49