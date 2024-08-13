Бастрыкин затребовал информацию о заморозке строительства школы под Новосибирском

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В селе Репьево дети не пойдут в новую школу, которую так и не могут достроить. Учебное заведение должно было открыться еще год назад, однако сейчас объект можно назвать долгостроем. В 2024 году достроить его так и не смогли.
Сроки сдачи сдвигались несколько раз. Причем стоимость стройки продолжает расти в цене. Примечательно, что воздвигать объект пока прекратили. Там нет строителей, техники: объект под замком.
Этим фактом заинтересовался председатель Следкома России Александр Бастрыкин. Он приказал доложить о результатах проверки.
Ранее скрывающихся новосибирских застройщиков депортировали прямо из Камбоджи. Они обманули дольщиков на 300 млн рублей и теперь понесут наказание.