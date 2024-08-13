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Published Сегодня, 13:30

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Updated Сегодня, 13:32

Звезды снялись в кино

Бывшая новосибирского блогера Давы Ольга Бузова застряла в сибирской деревне

13 августа 2024, 13:30
Фото: ТНТ
Звезды снялись в кино
Бывшая девушка блогера из Новосибирска Давы застряла вместе с другими звездами в сибирской деревне.

В фильме «Звезды в Сибири» снялась певица Ольга Бузова, Клава Кока, Тимур Батрутдинов, Сергей Светлаков и Дмитрий Маликов. По сюжету, звезды поехали на корпоратив в Сибири.

Знаменитостей пригласила отдохнуть крупная компания. Они сели на самолет, а по дороге их автобус привозит в холодную Сибирь. Они оказываются в глухой деревне.

Артисты играют сами себя. Им придется пройти много испытаний. Фильм снимается на новый год, а дату премьеры в ТНТ пока не говорят.

Бывший парень Бузовой Давид Манукян может лишиться дохода после блокировки Ютуба. Сейчас он зарабатывает со своих роликов по 9 млн в год.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Премьера#Фильм#Актер
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