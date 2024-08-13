Бывшая новосибирского блогера Давы Ольга Бузова застряла в сибирской деревне

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
В фильме «Звезды в Сибири» снялась певица Ольга Бузова, Клава Кока, Тимур Батрутдинов, Сергей Светлаков и Дмитрий Маликов. По сюжету, звезды поехали на корпоратив в Сибири.
Знаменитостей пригласила отдохнуть крупная компания. Они сели на самолет, а по дороге их автобус привозит в холодную Сибирь. Они оказываются в глухой деревне.
Артисты играют сами себя. Им придется пройти много испытаний. Фильм снимается на новый год, а дату премьеры в ТНТ пока не говорят.
Бывший парень Бузовой Давид Манукян может лишиться дохода после блокировки Ютуба. Сейчас он зарабатывает со своих роликов по 9 млн в год.