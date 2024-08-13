atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:47

Published Сегодня, 01:47

Modified Сегодня, 01:49

Updated Сегодня, 01:49

Дождливо будет летом

Дожди зальют Новосибирск: сколько продержится пасмурная погода

13 августа 2024, 01:47
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Дождливо будет летом

22 дня дождей ждут новосибирцев в августе и сентябре

В Новосибирске прогнозируют дожди и грозы, о чем свидетельствуют данные сервисов.

Более 20 дней в регионе прольют дожди. Их прогнозируют в августе и сентябре.

Так, Gismeteo обещает среднюю температуру в августе до +23…19 днем и +16…+12 ночью. Единственным не пасмурным днем станет только 22 августа. Менее дождливо станет на второй неделе сентября. В День знаний синоптики тоже обещают дождь.

Сайт World-weather постоянных дождей не обещает. Все дни, даже сентябрьские, будут ясными, кроме 18, 20 и 21 августа. Температура воздуха сохранится в пределах +22 днем и +14 ночью.

«Яндекс. Погода» обещает потепление на этой неделе до +28…+26. Причем с фактическими дождями каждый день. Их не будет только к концу летнего месяца. Начало сентября тоже станет пасмурным.

В День знаний, который в 2024 году состоится не 1 сентября, а 2, тоже обещают дожди, причем сильные. Некоторые сервисы прогнозируют холод до +10. Школьники пойдут на линейку в куртках и с зонтиками.

Дождь и холод ждет школьников в День знаний 2 сентября в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Жары не будет: опубликован прогноз погоды на осень 2024Метеорный поток Персеиды в августе 2024: когда наблюдать за падающими звездами
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Лето#Дождь
Подпишитесь
Жара вернется в Новосибирскую область уже завтра — надолго ли, рассказали синоптики
Вчера, 08:45
Подростки сбежали из лагеря в Новосибирске и не вернулись
Вчера, 04:51
За увечья бабушки в ДТП у подъезда будут судить пенсионера в Новосибирске
Вчера, 04:02
Что делать с шумными соседями, рассказали жителям многоквартирных домов в Госдуме
9 августа, 08:40
Ливни, град и грозы накроют Новосибирскую область в выходные
9 августа, 10:05
Прокуратура заинтересовалась отменой рейса из Самары в Новосибирск
11 августа, 03:57