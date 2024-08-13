Дожди зальют Новосибирск: сколько продержится пасмурная погода

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Published Сегодня, 01:47
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Более 20 дней в регионе прольют дожди. Их прогнозируют в августе и сентябре.
Так, Gismeteo обещает среднюю температуру в августе до +23…19 днем и +16…+12 ночью. Единственным не пасмурным днем станет только 22 августа. Менее дождливо станет на второй неделе сентября. В День знаний синоптики тоже обещают дождь.
Сайт World-weather постоянных дождей не обещает. Все дни, даже сентябрьские, будут ясными, кроме 18, 20 и 21 августа. Температура воздуха сохранится в пределах +22 днем и +14 ночью.
«Яндекс. Погода» обещает потепление на этой неделе до +28…+26. Причем с фактическими дождями каждый день. Их не будет только к концу летнего месяца. Начало сентября тоже станет пасмурным.
В День знаний, который в 2024 году состоится не 1 сентября, а 2, тоже обещают дожди, причем сильные. Некоторые сервисы прогнозируют холод до +10. Школьники пойдут на линейку в куртках и с зонтиками.