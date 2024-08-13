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Updated Сегодня, 10:35

Эндокринолог перечислила симптомы дефицита витамина А

13 августа 2024, 10:35
Эндокринолог Диляра Лебедева в своем телеграм-канале рассказала, что витамин А — это собирательный термин, означающий группу веществ — ретиноидов и каротиноидов.

Первые содержатся в продуктах животного происхождения (рыба, печень, яйца), а вторые — во фруктах и овощах. Они придают им желтый, оранжевый и красный цвет (морковь, тыква, сладкий перец, абрикосы, дыня).

В организме эти вещества образуют ретинол.

Среди причин дефицита витамина А доктор называет следующие состояния: несбалансированное питание, гипотиреоз, опухоли, прием контрацептивов, сообщает sovainfo.ru.

А среди симптомов нехватки витамина — нарушение зрения (куриная слепота), дефицит роста и развития костей, плохой иммунитет (частые респираторные заболевания), сухость, повреждение и старение кожи.

Диляра Лебедева отмечает, что симптомов для диагностики мало, нужно сдать анализ крови:

— риск развития дефицита витамина А < 0,2 мкг/мл;

— выраженный дефицит < 0,1 мкг/мл;

— гипервитаминоз > 1,2 мкг/мл.

— Опасность дефицита состоит в том, что могут быть следующие последствия: бронхиты, циститы, частые ОРВИ, сухость кожи и слизистых оболочек, общее снижение зрения, прыщи, — подчеркивает врач.

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