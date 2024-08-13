Эндокринолог перечислила симптомы дефицита витамина А

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Первые содержатся в продуктах животного происхождения (рыба, печень, яйца), а вторые — во фруктах и овощах. Они придают им желтый, оранжевый и красный цвет (морковь, тыква, сладкий перец, абрикосы, дыня).
В организме эти вещества образуют ретинол.
Среди причин дефицита витамина А доктор называет следующие состояния: несбалансированное питание, гипотиреоз, опухоли, прием контрацептивов, сообщает sovainfo.ru.
А среди симптомов нехватки витамина — нарушение зрения (куриная слепота), дефицит роста и развития костей, плохой иммунитет (частые респираторные заболевания), сухость, повреждение и старение кожи.
Диляра Лебедева отмечает, что симптомов для диагностики мало, нужно сдать анализ крови:
— риск развития дефицита витамина А < 0,2 мкг/мл;
— выраженный дефицит < 0,1 мкг/мл;
— гипервитаминоз > 1,2 мкг/мл.
— Опасность дефицита состоит в том, что могут быть следующие последствия: бронхиты, циститы, частые ОРВИ, сухость кожи и слизистых оболочек, общее снижение зрения, прыщи, — подчеркивает врач.