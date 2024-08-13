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Updated Сегодня, 10:11

Гражданка Узбекистана жестоко избивала свою 1,5-годовалую дочь в Новосибирске

Гражданка Узбекистана жестоко избивала свою 1,5-годовалую дочь в Новосибирске

13 августа 2024, 09:12
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
13 августа суд приступил к рассмотрению уголовного дела 30-летней Гулчиры Асановой, женщину обвиняют в истязании собственной дочери, рассказали в Управлении судебного департамента Новосибирской области.

По версии следствия, избиения продолжались в течение месяца в 2021 году. По п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ Асановой грозит лишение свободы от трех до семи лет.

Мать била дочь руками по голове и лицу за любое непослушание.

Асанова пробудет под стражей до февраля 2025 года. Следующее судебное заседание назначили на 11 сентября.

Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области

Ранее в суд ушло дело в отношении двух воспитательниц новосибирского детсада. Женщин обвиняют в избиении и унижении воспитанников. От их действий пострадали больше 10 детей.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Суд
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