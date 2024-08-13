Гражданка Узбекистана жестоко избивала свою 1,5-годовалую дочь в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
По версии следствия, избиения продолжались в течение месяца в 2021 году. По п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ Асановой грозит лишение свободы от трех до семи лет.
Мать била дочь руками по голове и лицу за любое непослушание.
Асанова пробудет под стражей до февраля 2025 года. Следующее судебное заседание назначили на 11 сентября.
Ранее в суд ушло дело в отношении двух воспитательниц новосибирского детсада. Женщин обвиняют в избиении и унижении воспитанников. От их действий пострадали больше 10 детей.