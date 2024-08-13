Имя погибшего на СВО сотрудника метрополитена увековечат в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Сибиряк Данил Крапивин был участником специальной военной операции. В Новосибирске он трудился сотрудником метрополитена. Он был выпускником СГУПСа, работал дежурным по станции.
Его мобилизовали в 2022 году. При выполнении задач СВО, новосибирец погиб. Случилось это осенью 2023 года во время штурма Авдеевки. Ему было 28 лет.
Недавно мэр Максим Кудрявцев подписал постановление, которое разрешает устанавливать доску памяти в честь героя. Мемориальная доска появится в доме, где жил Данил Крапивин.