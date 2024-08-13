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Мужчина погиб

Имя погибшего на СВО сотрудника метрополитена увековечат в Новосибирске

13 августа 2024, 11:59
Фото: 1MI
Мужчина погиб
В Новосибирске появится доска памяти в честь героя СВО, который погиб, выполняя задачи спецоперации, соответствующее постановление подписала мэрия.

Сибиряк Данил Крапивин был участником специальной военной операции. В Новосибирске он трудился сотрудником метрополитена. Он был выпускником СГУПСа, работал дежурным по станции.

Его мобилизовали в 2022 году. При выполнении задач СВО, новосибирец погиб. Случилось это осенью 2023 года во время штурма Авдеевки. Ему было 28 лет.

Недавно мэр Максим Кудрявцев подписал постановление, которое разрешает устанавливать доску памяти в честь героя. Мемориальная доска появится в доме, где жил Данил Крапивин.

Фото: Новосибирское метро
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Память#Погиб#СВО#Участник СВО#Новосибирское метро
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