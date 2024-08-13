Как морально подготовиться к школе детям и родителям, объяснила психолог

Самостоятельность — важный фактор развития успешной личности. О том, с чем сталкиваются родители великовозрастных инфантильных детей, мы писали ранее. Для того, чтобы этого не произошло, психолог советует активно привлекать ребенка к домашним делам: поручите ему вынести мусор, сходить за хлебом. Это развивает самостоятельность. Ребенок гордится собой, что положительно влияет на его самооценку, инициативность и дисциплину в школе.