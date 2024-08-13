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Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Возвращение в школу или поступление в 1 класс — волнительный момент для ребенка

Как морально подготовиться к школе детям и родителям, объяснила психолог

13 августа 2024, 08:26
Фото: Изображение Midjourney
Возвращение в школу или поступление в 1 класс — волнительный момент для ребенка

Секреты успешной подготовки к школе раскрыла новосибирский психолог

Через пару недель дети вернутся в школу, а кто-то вовсе пойдет в 1 класс, и это вызывает трепет и у детей, и у родителей. Atas.info узнал у психолога, как подготовить ребенка к этому важному этапу.

Психолог Ольга Волынец напомнила, что школа — это не только получение знаний, но и большой стресс и непростое испытание для самооценки ребенка.

«Ребенок после детского сада попадает в систему оценок. Это большая нагрузка на психику ребенка. Наверняка многие дети уже наслушались страшилок о школе от старших детей. Поэтому именно сейчас родителям важно поделиться своим позитивным школьным опытом. Это поможет снять часть напряжения с будущего первоклашки», — говорит специалист.

Реакция детей на стресс может быть разная: кто-то замыкается и уходит в себя, кто-то начинает проявлять агрессию, кто-то просто перестает воспринимать материал на уроках. В любом случае это защитная реакция: ребенок защищает свою самость.

Ольга Волынец — аккредитованный полимодальный детский и подростковый психолог. Включена в реестр психотерапевтов и психологов-консультантов Российской Федерации.

Упражнение для укрепления самооценки ребенка

Для гармоничного укрепления самооценки ребенка Ольга Волынец предложила следующее упражнение. Начните делать его за пару недель до школы и продолжайте в учебном году.

Механика простая. Родители каждый вечер интересуются у ребенка, в чем он был сегодня хорош? Не стоит усложнять, нужно отмечать каждое продуктивное действие. Например, убрал игрушки, выполнил новый трюк на самокате (или попытался выполнить), сделал упражнения от логопеда, другое.

Цель таких бесед — увидеть позитивное за день. В ответ ребенок почувствует себя успешным. Скупиться на добрые слова в адрес сына или дочери не стоит.

«Нежный голос мамы или папы является самым целебным для детей. Нет ничего прекраснее, чем слова любви», — говорит Ольга Волынец.
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Дайте детям больше ответственности

Ребенок не должен полагаться на похвалу окружающих (даже родителей). Важно помочь ему выработать самостоятельность в оценке своей личности.

«В школе ребенок сталкивается с системой оценок, причем их он переносит и на себя. Важно помочь детям снизить стресс от внешнего формального оценивая и сместить внимание на самооценивание. Благодаря этому дети смогут вносить коррективы в свою деятельность и быть самостоятельными личностями», — советует психолог.
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Ольга Волынец советует следующий прием. Когда ребенок посмотрит на вас, ожидая вашего мнения и оценки, то не делайте этого, а передайте инициативу в его руки, спросив:

  • А что ты сам думаешь об этом?
  • Что хорошего, по-твоему, есть в этой работе?
  • Ты хотел бы поработать над этим еще?
  • Тебе нравится твоя работа? Почему?
  • Как бы ты оценил эту работу по сравнению с той, которую ты сделал в прошлый раз?
  • Что в этой работе тебе больше всего нравится?
  • Как ты понимаешь, что эта работа удачная, замечательная, правильная и т. п.?
  • Что бы ты мог добавить еще, чтобы стало еще лучше?

Самостоятельность — важный фактор развития успешной личности. О том, с чем сталкиваются родители великовозрастных инфантильных детей, мы писали ранее. Для того, чтобы этого не произошло, психолог советует активно привлекать ребенка к домашним делам: поручите ему вынести мусор, сходить за хлебом. Это развивает самостоятельность. Ребенок гордится собой, что положительно влияет на его самооценку, инициативность и дисциплину в школе.

Особое внимание уделите режиму. За пару недель до школы можно начать потихоньку приближаться к школьному графику. На 20 минут раньше ложиться и раньше вставать. Так ребенок без проблем проснется к нужному часу в первый учебный день.

К слову, эти советы подойдут не только для первоклассников. Их можно применять родителям учащихся всех классов.

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Напомним, что в новом учебном году новосибирских школьников ждут несколько новшеств. Во-первых, традиционные линейки пройдут не 1-го, а 2 сентября. Во-вторых, пользоваться мобильными телефонами в учебных заведениях теперь строго-настрого запрещено. Также мы узнали, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году.

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#Алёна Рогонова#Образование#Новосибирск#Дети#Школа#1 сентября
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