Как помочь жителям Курской области — адреса и список необходимого

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
В качестве гуманитарной помощи общественные объединения и администрации муниципалитетов принимают продукты длительного хранения, пластиковую посуду, одежду, нижнее белье, обувь, медицинские изделия (среди них жгуты, бинты), лекарственные препараты (от боли в горе, обезболивающие, противовоспалительные), спальники, детское питание, другое. Особенно требуются тепловизионные одеяла и постельное белье.
В новосибирском отделении Общероссийского народного фронта рассказали, что принимают только новую одежду.
«Вещи мы принимаем только новые. Некоторые люди несут ношенную одежду, приходится возвращать», — рассказали в отделении, предупредив, что желающим помочь нужно успеть до 16 августа — после этого фура отправится в путь.
Актуальный список лучше уточнять в выбранном пункте приема гуманитарной помощи.
Время сбора ограничено, фуры отправляются с 14 августа. О сборе гуманитарной помощи объявили следующие организации:
Ранее на ситуацию в Курской области отреагировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, заявив: «Никого в беде не оставим».
«В ближайшее время готовы сформировать и отправить курянам фуру с вещами первой необходимости, волонтеров и медицинские бригады. Для пострадавших также уже организованы пункты временного размещения, область готова принять до 300 жителей Курской области», — сказал Травников.
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