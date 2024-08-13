Как помочь жителям Курской области — адреса и список необходимого

Как помочь жителям Курской области, рассказали новосибирцам

В августе в Курской области произошел ряд событий, связанных с ухудшением безопасности и обострением ситуации на фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. Неравнодушные новосибирцы могут помочь курянам.