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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Гуманитарная помощь

Как помочь жителям Курской области — адреса и список необходимого

13 августа 2024, 04:23
Фото: 1MI
Гуманитарная помощь

Как помочь жителям Курской области, рассказали новосибирцам

В августе в Курской области произошел ряд событий, связанных с ухудшением безопасности и обострением ситуации на фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. Неравнодушные новосибирцы могут помочь курянам.

Какая помощь требуется для жителей Курской области

В качестве гуманитарной помощи общественные объединения и администрации муниципалитетов принимают продукты длительного хранения, пластиковую посуду, одежду, нижнее белье, обувь, медицинские изделия (среди них жгуты, бинты), лекарственные препараты (от боли в горе, обезболивающие, противовоспалительные), спальники, детское питание, другое. Особенно требуются тепловизионные одеяла и постельное белье.

В новосибирском отделении Общероссийского народного фронта рассказали, что принимают только новую одежду.

«Вещи мы принимаем только новые. Некоторые люди несут ношенную одежду, приходится возвращать», — рассказали в отделении, предупредив, что желающим помочь нужно успеть до 16 августа — после этого фура отправится в путь.

Актуальный список лучше уточнять в выбранном пункте приема гуманитарной помощи.

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Пункты приема гуманитарной помощи

Время сбора ограничено, фуры отправляются с 14 августа. О сборе гуманитарной помощи объявили следующие организации:

  • Добровольческое движение «Открытое сердце»: Гусинобродское шоссе, 108, до 17 августа, с 11 до 21 часа;
  • Региональное отделение Общероссийского народного фронта: ул. Серебренниковская, 14, по 16 августа включительно, до 17 часов;
  • Администрация Ленинского района: по 15 августа, с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов);
  • Администрация Татарского района: школа-интернат, ул. Ленина, 98, по 14 августа. Телефон для справок: 8(38364)21785;
  • Волонтерский корпус Новосибирской области: Красный проспект, 86/2, по 16 августа включительно, до 17 часов;
  • Мичуринский сельсовет: до 15 августа, п. Мичуринский, ул. Солнечная, 5, 1 этаж, (предварительно нужно позвонить по телефону +79069099101); п. Элитный, ул. Молодежная, 1б, ежедневно с 13 до 18 часов (+79930220757);
  • Администрации Сузунского района: до 13 августа включительно;
  • Общественная палата Новосибирской области: проспект Дзержинского, 57.

Ранее на ситуацию в Курской области отреагировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, заявив: «Никого в беде не оставим».

«В ближайшее время готовы сформировать и отправить курянам фуру с вещами первой необходимости, волонтеров и медицинские бригады. Для пострадавших также уже организованы пункты временного размещения, область готова принять до 300 жителей Курской области», — сказал Травников.

Ранее политолог оценил шансы новой волны мобилизации в связи с событиями в Курской области.

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#Алёна Рогонова#Общество#Спецпроекты#Новосибирск#СВО#Гуманитарная помощь
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