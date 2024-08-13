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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Кишками и головами животных пугают мигранты жителей Новосибирска

Кишками и головами животных пугают мигранты жителей Новосибирска

13 августа 2024, 10:32
Фото: Жанна Олейникова / Om1 Новосибирск
Останки животных местные жители находят в мусорных баках по утрам, происходит это регулярно, рассказали очевидцы.

Об очередной находке рассказала сооснователь паблика «Хилокский жилмассив. Welcome to ГЕТТО!» Жанна Олейникова. Местные уже не удивляются неприятным находкам. Появляются они почти ежедневно. Это останки баранов, коров, лошадей. Выбрасывают всё подряд: внутренности, шкуры, копыта, головы. Идут на хитрость: выбрасывают по ночам, чтобы не быть пойманным, пишет Om1 Новосибирск.

К этому невозможно привыкнуть, говорит активистка. Запахи разложения витают по округе, к ним притягивает мух, которые затем летят в окна квартир.

Местные жители несколько раз жаловались на проблему через портал «Госуслуги», но это ничего не поменяло.

Отрезанную голову нашли недалеко от Хилокского рынка в Новосибирске
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Это далеко не первый случай. В июне жители Хилка в изобилии находили останки животных после празднования Курбан-байрама. Головы в мусоре так вовсе появляются с завидной регулярностью.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Хилокский жилмассив
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