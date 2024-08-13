Кишками и головами животных пугают мигранты жителей Новосибирска

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Об очередной находке рассказала сооснователь паблика «Хилокский жилмассив. Welcome to ГЕТТО!» Жанна Олейникова. Местные уже не удивляются неприятным находкам. Появляются они почти ежедневно. Это останки баранов, коров, лошадей. Выбрасывают всё подряд: внутренности, шкуры, копыта, головы. Идут на хитрость: выбрасывают по ночам, чтобы не быть пойманным, пишет Om1 Новосибирск.
К этому невозможно привыкнуть, говорит активистка. Запахи разложения витают по округе, к ним притягивает мух, которые затем летят в окна квартир.
Местные жители несколько раз жаловались на проблему через портал «Госуслуги», но это ничего не поменяло.
Это далеко не первый случай. В июне жители Хилка в изобилии находили останки животных после празднования Курбан-байрама. Головы в мусоре так вовсе появляются с завидной регулярностью.