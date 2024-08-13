Кишками и головами животных пугают мигранты жителей Новосибирска

Об очередной находке рассказала сооснователь паблика «Хилокский жилмассив. Welcome to ГЕТТО!» Жанна Олейникова. Местные уже не удивляются неприятным находкам. Появляются они почти ежедневно. Это останки баранов, коров, лошадей. Выбрасывают всё подряд: внутренности, шкуры, копыта, головы. Идут на хитрость: выбрасывают по ночам, чтобы не быть пойманным, пишет Om1 Новосибирск.