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Почему отменили рейсы

Массовую отмену и задержку рейсов из Новосибирска прокомментировали в S7

13 августа 2024, 12:39
Фото: atas.info
Почему отменили рейсы
Почему отменили рейсы в разные города из Новосибирска, рассказали в авиакомпании-перевозчике «Сибирь».

Рейсы разных направлений между Новосибирском, Кемерово, Красноярском, Иркутском и Улан-Удэ отменяли и задерживали, после чего прокуратура начала проверять соблюдений прав пассажиров.

В авиакомпании S7 прокомментировали такие изменения, прислав ответ на почту редакции Atas.info. Корректировки в расписании действительно были внесены. Пассажирам предложили переоформить билеты на ближайшие рейсы.

Компания заменила самолеты, которые вмещают больше людей. Сделано это было с целью стабилизации перелетов в пиковую загрузку.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Толмачево#Самолет#Задержка#Авиакомпания
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