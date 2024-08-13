Массовую отмену и задержку рейсов из Новосибирска прокомментировали в S7

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Рейсы разных направлений между Новосибирском, Кемерово, Красноярском, Иркутском и Улан-Удэ отменяли и задерживали, после чего прокуратура начала проверять соблюдений прав пассажиров.
В авиакомпании S7 прокомментировали такие изменения, прислав ответ на почту редакции Atas.info. Корректировки в расписании действительно были внесены. Пассажирам предложили переоформить билеты на ближайшие рейсы.
Компания заменила самолеты, которые вмещают больше людей. Сделано это было с целью стабилизации перелетов в пиковую загрузку.